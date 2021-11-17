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17.11.2021 06:00
Рубрика: Экономика

С 2022 года у россиян появится новый шанс вернуть часть своих расходов

Текст: Георгий Панин
С 1 января 2022 года у россиян появится возможность получить денежную компенсацию за занятие спортом благодаря новому налоговому вычету. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вычет на спорт относится к категории социальных налоговых вычетов. Туда же из популярных среди россиян можно отнести вычеты на образование и лечение.

Фото: РИА Новости
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Специально для "Российской газеты" юристы подсчитали, сколько можно сэкономить на социальных вычетах и объяснили главные нюансы их получения.

Сэкономим на походе в фитнес-зал

Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:

- Физически обратиться за вычетом на спорт гражданин сможет только с 1 января 2023 года, если он делает это через налоговую службу по месту жительства, так как право на вычет впервые возникает в 2022 году.

Либо он может написать заявление работодателю. И тот перестанет удерживать с него НДФЛ до исчерпания суммы вычета. Это можно сделать в том же году, в котором были затраты, то есть не ждать 2023 года, а получить деньги уже в 2022 году.

Максимальная сумма, с которой можно получить компенсацию, составляет 120 тысяч рублей в год. От них можно вернуть 13%, то есть не более 15,6 тысячи рублей.

Вычет на спорт можно получить как за себя, так и за своих несовершеннолетних детей. А также за усыновленных детей или подопечных в возрасте до 18 лет.

Фото: Владимир Новиков/РИА Новости
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Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень.

Для того, чтобы обратиться за вычетом, надо предоставить:

- паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вычет получают за него);

- копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

- чеки или другие документы, подтверждающие оплату;

- реквизиты, куда перечислять деньги.

Сэкономим на оплате за образование и лечение

Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон":

- Вычет за лечение и вычет за образование, как и за спорт, нельзя получить более, чем со 120 тысяч рублей в год. То есть максимальная сумма в год составляет по 15,6 тысячи рублей.

Но здесь есть два дополнительных момента. Первый - за дорогостоящее сложное лечение можно получить НДФЛ отдельно. Если, предположим, пациенту сделали операцию на сердце за 500 тысяч рублей, то он может получить 65 тысяч рублей вычета.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Второе - к вычету за образование добавляется 50 тысяч за детей, то есть суммарный вычет может высчитываться со 170 тысяч рублей, а не со 120 тысяч рублей.

Под вычет за обучение подходит образование в вузе, автошколе, дневное отделение вызов для подопечных до 18 лет, братьев и сестер до 24 лет.

Для того, чтобы обратиться за вычетом за образование, надо предоставить:

- договор на оказание образовательных услуг с лицензией и платежные документы;

- заполнить форму 3-НДФЛ.

И с этими документами отправиться в налоговый орган по месту жительства.

С получением социального вычета за лечение процедура точно такая же:

- нужна форма 3-НДФЛ;

- договор на оказание медицинских услуг;

- платежные документы об оплате медицинских услуг с кодом 1. Код 2 - это дорогостоящее лечение.

Кроме этого, вычет, как и с фитнесом, можно получать через работодателя - он просто не будет удерживать НДФЛ. Нужен тот же пакет документов, а также составить заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет. Через 30 дней уведомление можно забрать в налоговом органе и передать работодателю.

Важно!

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Если вы захотите получить максимальную компенсацию сразу по нескольким социальным вычетам (спорт, образование, лечение), то этого сделать не получится. За то и другое вы НДФЛ не вернете, так как затраты составят 360 тысяч рублей, что превышает максимальную установленную государством сумму (120 тысяч рублей).

Но, если вы в 2022 году потратите, допустим, 50 тысяч рублей на образование, 30 тысяч рублей на лечение и 30 тысяч рублей на спорт, вы можете обратиться за вычетом по всем этим категориям, потому что суммарные траты не превышают максимально установленного лимита.

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