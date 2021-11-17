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17.11.2021 19:14
Рубрика: Происшествия

С началом отопительного сезона участились пожары в частных домах

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
С началом отопительного сезона участились пожары с тяжелыми последствиями в частных домах. Сразу три пожара за прошедшие сутки унесли жизни нескольких детей.

Один пожар произошел в селе Назарово Красноярского края. В доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте 3, 7, 8 и 10 лет. Огонь вспыхнул ночью. Погиб ребенок 2018 года рождения, еще трое детей и родители получили ожоги.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Предположительно, причиной возгорания явилась неправильная эксплуатация печи, а именно - расстановка мебели по периметру комнаты в непосредственной близости с печью, в результате чего от нагрева печи произошло возгорание кресла", - сказано в сообщении.

Второй пожар случился в доме в селе Костово под Воронежем. Там погибли трое детей.

"Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 06.35 мск. Почти сразу были найдены тела двух детей, чуть позже при разборе завалов нашли, по предварительным данным, тело еще одного ребенка", - сообщили ТАСС в пожарной части.

Еще одно ЧП случилось в Гудермесе. Причиной послужил взрыв бытового газа. Пострадали четыре ребенка.

"Дети госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе термическими ожогами", - говорится в сообщении прокуратуры.

В МЧС сообщили, что органы Госпожнадзора не наделены правом проводить обследования и проверки жилых помещений. Контролировать безопасность своего жилья - обязанность граждан. Но пожары происходят, как правило, в ветхом жилье, у жильцов которых нет денег для оплаты услуг газовщиков и электриков.

Происшествия ЧП Пожары Отопительный сезон в России

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