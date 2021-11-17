Сенатор предложила создать график выплат за несостоявшиеся туры

Вместо постоянных отсрочек для туроператоров следует сформировать график обязательного возврата средств за несостоявшиеся в 2020 году туры, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

Ранее несколько объединений турпоператоров обратились в правительство и Ростуризм с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до 2023 года. Согласно экспертным оценкам, они задолжали клиентам около 25 млрд рублей при общей сумме страховых средств 7 млрд рублей.

"Проблемы туроператоров понятны, но нужно найти золотую середину, чтобы граждане знали: все обязательства перед ними будут выполнены. Может быть, не сразу в декабре, но нужен график выплат, который уже не будет меняться", - сказала Алтабаева онлайн-изданию "СенатИнформ".

По мнению сенатора, у граждан сейчас нет уверенности, что они смогут вернуть выплаченные за путевки деньги, а значит, они не могут доверять туроператорам.