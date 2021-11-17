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17.11.2021 01:19
Рубрика: В мире

Обед на пятерку

Школьные повара республики состязались в мастерстве
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 261(8612)
Блюда для учеников готовятся из продуктов, которые произрастают или производятся в местности, где расположена школа. Фото: Любовь Борисенко Блюда для учеников готовятся из продуктов, которые произрастают или производятся в местности, где расположена школа. Фото: Любовь Борисенко
Блюда для учеников готовятся из продуктов, которые произрастают или производятся в местности, где расположена школа. Фото: Любовь Борисенко
Конкурс среди поваров школьных столовых завершился в Киргизии. Уникальную акцию проводило в республике министерство образования и науки КР совместно с Институтом отраслевого питания РФ и Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Стартовала она еще в марте 2021 года.

Кулинарное состязание проходило в несколько этапов. В первом отборочном туре приняли участие повара из 57 школ республики. Им необходимо было не только удивить жюри своим мастерством, но и написать рассказ о том, как и почему они выбрали именно эту профессию.

Во второй тур прошли 35 человек. Их рецепты и занимательные истории жюри посчитало наиболее удачными.

Фото: ВПП ООН
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И вот, наконец, финал. До него дошли лишь пятеро - Назгул Алыбаева и Гульсада Батырбекова из Таласской области, Инаят Курбаналиева из Баткенской, Айша Губарова из Чуйской и единственный мужчина в этой кулинарной компании Максатбек Кожокеев из Иссык-Кульской. Всем им предстояло выдержать серьезный экзамен перед жюри, которое возглавил глава Ассоциации поваров республики Шухрат Шарипов.

- Меня спросили, в чем повар из модного ресторана уступает своему школьному коллеге, и я серьезно задумался над ответом, - признался Шухрат Шарипов. - Честно, размышлял долго. Потом представил, что за день мне необходимо накормить простыми блюдами 200 человек. Да еще приготовить так, чтобы съедено было все. Сможет ли шеф-повар ресторана работать в школьной столовой - большой вопрос, но в том, что его более скромный коллега вполне способен удивить даже самого изысканного гурмана, не сомневаюсь.

По словам временно исполняющего обязанности странового директора ВПП ООН в Киргизии Майкла Хаггинса, предоставление разнообразного меню для учащихся общеобразовательных школ - гарантия их здоровья.

- Конкурс поваров - важный аспект Национальной программы оптимизации школьного питания, которая начала работать при финансовой поддержке Российской Федерации, - пояснил Майкл Хаггинс. - В настоящее время в ней принимают участие более 800 школ республики. Свыше 220 тысяч детей получают калорийную и здоровую пищу.

Пока представители ВПП ООН и минобразования обсуждали сам конкурс, повара старались вовсю. Кроме горячего блюда им было необходимо приготовить салат и напиток. Причем из продуктов, которые производятся или произрастают в местности, откуда прибыл повар. Себестоимость же блюд должна была соответствовать сумме, утвержденной школьным бюджетом.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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- Конечно, я, как и любой мальчишка в детстве, мечтал о космосе, приключениях, каких-то открытиях, но точно не о том, что буду стоять у плиты, - поделился с корреспондентом "РГ" Максатбек Кожокеев. - Но вот так сложилась судьба: стал школьным поваром и ничуть не жалею. Душа радуется, когда ребятишки прибегают на перемене и уплетают за обе щеки то, что приготовил. На конкурсе я представил котлеты из овсянки с картофельным пюре, салат из свеклы и капусты, компот из сухофруктов. Главное, что все продукты экологически чистые, без консервантов. Ребятишкам нравится. Даже добавки просят.

Победила в необычном состязании Назгул Алыбаева из Таласской области.

Тем временем

В декабре в Киргизию приедет руководитель Института отраслевого питания РФ Владимир Чернигов. Он, как ожидается, поделится с коллегами последними разработками своего ведомства.

В мире экс-СССР Киргизия

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