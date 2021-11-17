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17.11.2021 19:10
Рубрика: Экономика

Сильнее всего из продуктов на прошлой неделе подорожали гречка и мука

Текст: Татьяна Карабут
Вторую неделю подряд лидером роста цен среди продуктов становится гречка: с 9 по 15 ноября она подорожала на 1,2% (неделей раньше - на 1,3%). При этом с начала года рост составил 18,3%, следует из данных Росстата.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Также выросли цены на муку пшеничную - на 0,9%, вермишель - на 0,7%, макароны и пшено - на 0,5%. Из молочных продуктов подорожали молоко стерилизованное - на 0,6%, масло сливочное, сыры сычужные - на 0,5%, молоко пастеризованное, сметану, творог жирный - на 0,3%.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Замедляется рост цен на яйца и мясо. На прошлой неделе яйца выросли в цене на 0,9%. Мясо птицы подорожало на 0,2%. Не считая овощей, курица - самый подорожавший продукт с начала года (более 27%). Цены на свинину и говядину за неделю увеличились на 0,3%.

Сахар подорожал на 0,5%, подсолнечное масло - всего на 0,1%. На эти продукты замораживались цены, но сейчас эти ограничения сняты.

После стремительного роста на прошлой неделе наконец "успокоились" цены на огурцы и помидоры: огурцы подешевели на 2,1%, цены на помидоры остались неизменными. При этом в сравнении с началом года огурцы остаются дешевле на 18,3%, помидоры подорожали на 5,7%.

Из овощей цены снизились также на лук репчатый - на 0,7%, морковь и яблоки - на 0,4%. Но подорожали капуста белокочанная - на 0,5%, картофель - на 0,4%.

Также на 0,1% подешевели баранина, консервы овощные для детского питания и водка.

В целом недельная инфляция составила 0,18% (неделе ранее она замедлилась до 0,09%). С начала года потребительские цены выросли на 6,81%. В прошлом году на эту же дату инфляция составляла 4,05%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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