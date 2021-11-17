Систему ЕГЭ переведут на российское ПО до конца 2024 года

Рособрнадзор и Минцифры готовят модернизацию Единого госэкзамена. Суть - в переводе системы проведения экзамена на отечественное программное обеспечение. Планируется, что это случится до конца 2024 года.

"Вопрос переработки системы, обеспечивающей, в том числе, проведение ЕГЭ, находится на согласовании в Минцифры, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Рособрнадзор. - Планируемый срок перевода всей системы на отечественное программное обеспечение - до конца 2024 года, но все зависит от сроков финансирования".

Школы активно будут участвовать в апробации новой системы.

Пока же, на ЕГЭ-2022 будет использоваться штатная технология, написанная отечественными разработчиками, но пока на базе операционной системы Windows - продукта компании Microsoft.

Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения и Минцифры готовят законопроект о запрете использования на школьных компьютерах любого иностранного программного обеспечения.