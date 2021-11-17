Скончался последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов

Последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета и подтвердили в Минздраве РФ.

Игорь Денисов родился в 1941 году в городе Свободный Амурской области, окончил Куйбышевский медицинский институт, в течение пяти лет был ректором Рязанского медицинского института, а затем перешел на работу в Минздрав СССР, который возглавлял с 1990 по 1991 год. После распада СССР вплоть до 2011 года занимался научной работой в Сеченовском университете в должности проректора и первого проректора.

Игорь Денисов прошел путь от клинического ординатора до заместителя министра здравоохранения за 21 год, при этом значительная часть трудовой биографии академика, начиная с 1992 года, была связана с кафедрой семейной медицины.

В Сеченовском университете уточнили, что гражданская панихида по академику пройдет 19 ноября в московском храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле. Причина смерти Игоря Денисова не сообщается.