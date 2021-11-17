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17.11.2021 17:59
Рубрика: Власть

Совбез РФ: Масштаб киберпреступлений угрожает национальной безопасности

Текст: Иван Егоров
В среду в Москве на ежегодную, девятую встречу собрались секретари Советов безопасности стран СНГ. Был вопрос относительно приезда секретарей из Армении и Азербайджана, где накануне произошла серьезная эскалация на границе. Однако оба представителя - Рамиль Усубов и Армен Григорян - прилетели в Москву и даже сфотографировались перед началом заседания вместе с остальными коллегами по СНГ. А уже во время заседания Григорян заявил коллегам, что конфликт был исчерпан благодаря усилиям России.
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Фото: Белта

Но начал встречу с коллегами Николай Патрушев с Афганистана. По его словам, афганская тематика в этом году особенно актуальна в связи с приходом к власти талибов, что стало закономерным финалом 20 лет безответственной политики США и их союзников.

Фото: Николай Журавлев/РИА Новости
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По мнению Патрушева, если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод.

"Какие последствия будут для региона, прежде всего, для стран СНГ, да и для всего мира в целом - прогнозировать трудно. Ясно, что они окажутся крайне негативными". - отметил секретарь СБ РФ. Но особо важно, по его словам, не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков.

"Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ", - подчеркнул Патрушев.

А вот тема биологических рисков, по его мнению, сегодня связана в первую очередь с деятельностью человека. К этим рискам секретарь СБ РФ, в частности, отнес опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах. А также развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях.

"Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий", - отметил Патрушев.

Встреча секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых государств Фото: Совет Безопасности Российской Федерации

Что касается киберугроз, то главные угрозы в этой сфере обозначил замсекретаря Совбеза России Олег Храмов. По его словам, криминальные деяния, совершенные с использованием компьютерных технологий, сегодня являются самым прогрессирующим видом преступности. Он особо отметил, что масштаб ущерба гражданам и бизнесу дает основания рассматривать эти преступления как угрозу национальной безопасности. При этом наибольшее число киберпреступлений составляют дистанционные кражи и мошенничества, а также сбыт наркотиков.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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К примеру, если в 2019 году с использованием интернета совершалось почти каждое пятое преступление, связанное с незаконным сбытом наркотиков, то в прошлом и в этом году - фактически каждое второе. Как считает Олег Храмов, подобные тенденции обусловлены расширением торговых площадок в теневом сегменте интернета. В частности, по его данным, это Mega, Matanga, Union и другие. При этом порядка пяти тысяч наркомагазинов действует только на площадке Hydra с активной аудиторией около миллиона человек. По данным представителя Совбеза, эти площадки активно рекламируются в общедоступных источниках информации, а оборот извлекаемых средств превышает 50 млрд рублей в год. Он также напомнил, что Россия при поддержке государств - участников СНГ инициировала учреждение в ООН специального межправительственного комитета экспертов открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. В июле этого года Россия представила проект такой конвенции и, по словам Храмова, рассчитывает на поддержку по его продвижению со стороны коллег по СНГ.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности Международные организации СНГ

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