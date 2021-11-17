Суд оштрафовал на 1 миллион рублей канал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду

Басманный суд Москвы, рассмотрев в среду дело по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ в отношении ООО "МУЗ ТВ Операционная компания", признал канал виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, "Муз-ТВ" назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей.

Административный протокол в отношении музыкального канала был составлен Роскомнадзором после июньского эфира "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света". По данным ведомства, во время трансляции на канале, который смотрят в том числе несовершеннолетние, транслировались сцены с известными исполнителями и блогерами, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.