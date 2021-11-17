Суд оштрафовал на 1 миллион рублей канал "Муз-ТВ" за пропаганду ЛГБТ

Басманный суд Москвы в среду рассмотрел административное дело по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ в отношении ООО "МУЗ ТВ Операционная компания". По решению суда канал был признан виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, "Муз-ТВ" назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей. Административный протокол в отношении музыкального канала был составлен Роскомнадзором после июньского эфира "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света". По данным ведомства, во время трансляции на канале, который смотрят в том числе несовершеннолетние, транслировались сцены с известными исполнителями и блогерами, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения. Такие программы согласно закону могут демонстрироваться только после 23.00 и с маркировкой 18+.

При этом премия "Муз-ТВ" транслировалась в дневном эфире, а как известно, аудиторию этого канала составляет в основном молодежь, а также дети. Как писали СМИ, певцы Филипп Киркоров и Давид Манукян приехали на мероприятие в свадебном кабриолете с группой полуобнаженных мужчин. При этом, отметили журналисты, исполнители изображали из себя влюбленную пару. А известные блогеры Игорь Синяк и Даня Милохин вообще оделись в костюмы - наполовину женские платья, изображая из себя непонятно кого.