Постановление администрации Тамбовской области от 16 ноября 2021 года № 839 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 28.10.2021) следующие изменения:

пункт 18.4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанную деятельность, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах седьмом -девятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.";

в пункте 18.6:

абзацы первый - пятый признать утратившими силу;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанные виды деятельности, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанные виды деятельности, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







