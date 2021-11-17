Постановление администрации Тамбовской области от 16 ноября 2021 года № 839 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Новости

Путин подпишет указ по ценным растениям 14:33
Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры 14:25
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом 14:24
Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек 14:24
СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов 13:54
Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП 13:52
Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока 13:40
"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу 13:37
Новорожденных в России будут проверять на СМА и еще 35 болезней 13:36
Обыски по делу о мошенничестве прошли у проректора и финдеректора РАНХиГС 13:36
Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью 15 декабря 13:28
Андрей Бочкарев: В Москве построено с начала года почти 73 километра новых дорог 13:15
Лавров: РФ разделяет настрой Молдавии на развитие сотрудничества 13:07
Более 4,1 тысячи дольщиков получат квартиры или компенсации 13:03
Сергей Кравцов: Нам интересен узбекский язык и узбекская культура 13:03
Путин и глава "Аэрофлота" затрагивали тему QR-кодов 13:01
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии 12:58
Песков оценил прямой контакт Лукашенко с Евросоюзом 12:57
Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине 12:52
В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта 12:50
Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя 12:50
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека 12:43
Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет 12:37
Президент Владимир Путин выступит на коллегии МИД 12:37
Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 ноября 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 16 ноября 2021 года № 839 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 28.10.2021) следующие изменения:

пункт 18.4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанную деятельность, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах седьмом -девятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.";

в пункте 18.6:

абзацы первый - пятый признать утратившими силу;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанные виды деятельности, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанные виды деятельности, обеспечивают проверку QR-кодов или документов, перечисленных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией