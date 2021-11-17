ТАСС открывает корпункт на МКС

Агентство ТАСС первым из мировых СМИ открывает свое постоянное представительство на Международной космической станции. Меморандум о сотрудничестве, подразумевающий реализацию совместного проекта агентства и Роскосмоса, подписали 17 ноября генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Удостоверение спепцкорра ТАСС на орбите под № 1 будет вручено Герою России космонавту Александру Мисуркину, который полетит на МКС 8 декабря. Вместе с ним на корабле "Союз МС-20" на космическую станцию отправятся японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

Сейчас Александр находится на карантине. Перед полетом на Байконур удостоверение ему передаст заместитель начальника Центра подготовки космонавтов - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Александр Мисуркин уже "настроен" на новости. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

В принципе, многие космонавты так или иначе уже давно приобщились к пишущей и снимающей братии: они ведут свои блоги, космические дневники, делают потрясающие фото- и видеорепортажи. Но сейчас, образно говоря, это ставится на профессиональные журналистские рельсы.

По словам Сергея Михайлова, ТАСС всегда стремится быть там, где происходят новости. "Для нас невероятная честь считать российских космонавтов нашими коллегами, с нетерпением ждем новостей и удивительных кадров с орбиты", - отметил он.

В свою очередь Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что открытие на МКС корпункта ТАСС позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей. По его словам, "специальный просветительский проект Роскосмоса и ТАСС направлен на популяризацию деятельности России в космосе. Читатели агентства смогут больше узнать о работе космонавтов на орбите, о научных экспериментах, специфике космического полета. Рассказывать об этом будут непосредственные участники процесса - космонавты Роскосмоса".

Кстати

17 ноября на сайте Роскосмоса появилась информация о назначении нового руководителя пресс-службы госкорпорации - им стал наш коллега Дмитрий Струговец. До этого назначения он последние три года работал на должности заместителя руководителя Редакции силовых ведомств МИА "Россия Сегодня".