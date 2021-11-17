Торговые сети увеличивают продажи товаров под собственными марками

Доля товаров под собственными торговыми марками (СТМ) достигла максимума в торговых сетях. Для ретейлеров это один из способов снизить цены, а для покупателей - сэкономить без потери качества.

К маю 2021 года доля СТМ достигла 5,7%. И это самое высокое значение за последние пять лет, следует из данных NielsenIQ. Динамика продаж частных марок оказалась в пять раз выше средних значений на рынке - 12,2% против 2,4%. В III квартале рост продолжился. Это следствие усиления конкуренции за экономного покупателя, считает директор по работе с ретейлерами NielsenIQ Россия Константин Локтев.

Однако СТМ развивается не только в низком ценовом сегменте, на который приходится 90% продаж. За год продажи СТМ из среднего ценового сегмента выросли до 8,5% (плюс 2,6 процентного пункта). Потребители активно пробуют более премиальные линейки, конкурирующие с брендами с позиций премиального качества и уникального ассортимента, считают в NielsenIQ.

Товары под СТМ обходятся дешевле для покупателей за счет отсутствия затрат производителя на продвижение продукции, при этом качество не уступает известным брендам, поясняют в "Магните". Как правило, ценовая разница между СТМ первой цены, среднего сегмента и товарами крупных брендов составляет 20-30%, оценивают в АШАН Ритейл Россия.

При этом, кроме совместных с производителями проектов, торговые сети запускают свои собственные предприятия по производству продовольственных товаров. У того же "Магнита" их уже 17. Это позволяет контролировать всю цепочку выпуска, не зависеть он рыночной конъюнктуры.

Продукты, произведенные под СТМ, стали одним из драйверов роста продаж, признают в "Магните". Помимо того, что для покупателя это отличный способ сэкономить на покупках без потери качества, в последнее время значительно выросло качество товаров СТМ и, как следствие, доверие покупателей к этим товарам. А для торговых сетей товары СТМ - ко всему прочему, способ отличия от других ретейлеров, отмечают в "Ленте".

Разница в цене между товарами СТМ и брендовой продукцией может составлять 20-30% за счет отсутствия затрат производителей на продвижение товаров

В крупных сетях доля СТМ-продукции составляет 15-20% выложенных на полках товаров. За год она выросла, в зависимости от ретейлера, от 2 до 4%.

"Сегмент СТМ ждет дальнейший рост: с одной стороны, ретейлеры активно инвестируют в развитие ассортимента СТМ. С другой стороны, реалии рынка заставили не только локальных, но даже международных игроков вернуться к идее развития в России формата "жестких дискаунтеров", ассортимент которых традиционно состоит из большой доли СТМ. При этом СТМ в таких магазинах активно конкурируют по качеству с лучшими брендовыми товарами, а где-то и превосходят их", - говорит Константин Локтев.

Все опрошенные ретейлеры собираются увеличивать долю СТМ. Например, "Магнит" планирует довести долю собственных брендов в выручке до 25% в 2025 году. А Х5, развивая формат жестких дискаунтеров в виде сети "Чижик", рассчитывает, что доля СТМ-ассортимента составит 60%. В дальнейшем она может увеличиться до 80%.