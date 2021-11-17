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17.11.2021 10:39
Рубрика: Общество

Учены пришли к выводу, что родиной этрусков были степи Причерноморья

Ученые пытаются больше узнать о древнем народе
Текст: Светлана Журавлева
Российская газета - Неделя № 261(8612)
Этруски - загадочный могущественный народ, живший в доримской Италии с IХ века до нашей эры. Этруски оставили свой художественный след в западной цивилизации. Однако вопросы об их загадочном языке и культуре на протяжении многих веков ставили в тупик историков и археологов.
Реконструкция отряда воинов-этрусков. Фото: Gettyimages Реконструкция отряда воинов-этрусков. Фото: Gettyimages
Реконструкция отряда воинов-этрусков. Фото: Gettyimages

О происхождении этрусков наиболее распространены две версии:

Фото: iStock
На фреске этрусков нашли скрытое изображение подземного мира

1. Этруски родом из Италии (автохтоны).

2. Этрусский народ сформировался тремя волнами миграций из Восточного Средиземноморья (Анатолия), из-за Альп (Реции), из северокаспийских степей (Скифии).

Древний историк Геродот считал, что родина этрусков находилась в Западной Анатолии (современная Турция). Тиррены были вынуждены покинуть родину из-за неурожая и голода. И произошло это практически одновременно с Троянской войной.

Современные исследователи назвали родиной этрусков степи Причерноморья. На такой вывод ученых навело сравнение структуры ДНК древних этрусков и их соседей. Их далекие предки покинули Причерноморье в начале бронзового века.

Результаты опубликовал научный журнал Science Advances (сентябрь 2021 г.).

Вопрос об этрусском языке представляет собой проблему, которая по-прежнему занимает умы ученых

Об их существовании, религии и традициях ученые знают в основном по пересказам древних римлян. Этруски были пришлым индоевропейским народом, который проник на север Италии во II тысячелетии до нашей эры.

Древняя Этрурия располагалась между реками Арно и Тибром.

Этруски все носили короткие волосы. Бороды тоже коротко стригли. Женщины распускали волосы по плечам или заплетали их в косы. Одежда состояла главным образом из накидки и рубашки.

Обувью для мужчин и женщин служили сандалии.

Этруски обожествляли силы природы.

Известно о медицине, вызывавшей восхищение римлян. Этрусские врачи хорошо знали анатомию. Успехов они достигли и в стоматологии. В некоторых погребениях, например, были найдены зубные протезы.

Древние римляне заимствовали строительную технологию, возведение арочных и сводчатых конструкций, бои гладиаторов и гонки на колесницах, многие погребальные обряды. Этруски имели театр.

При закладке города на ровном поле выкапывалась яма, в которую бросали жертвоприношение. От этого места основатель города плугом, запряженным коровой и быком, проводил борозду, определявшую положение городских стен.

Фото: iStock
В Италии на заставе этрусков найдена могила мальчика-воина

Исключительное благосостояние Этрурии в VII веке до нашей эры вызвало бурное развитие ювелирного дела. Аристократы носили предметы роскоши из стекла, фаянса, янтаря, слоновой кости, драгоценных камней, золота и серебра. Золотых дел мастера использовали гравировку, филигрань и зернение. Кроме фибул были булавки, пряжки, ленты для волос, серьги, кольца, ожерелья, браслеты.

Этруски производили от прекрасных бронзовых зеркал и прекрасных золотых украшений до терракотовой скульптуры и характерной керамики. Например, черная и серая керамика буккеро.

Этруски проявляли особенный интерес к смерти и загробному миру.

Поэтому их искусство значительно было связано с украшением гробниц. Самыми примечательными являются скульптуры и саркофаги.

Существует такое предание о первом этрусском царе:

В середине VII века до нашей эры в Этрурию прибыл знатный грек Демарат из Коринфа с сыном Лукумоном. В Тарквинии он не мог занять видное положение, не являясь чистокровным этруском. Жена уговорила его отправиться в Рим.

Луций Тарквиний Приск стал первым этрусским царем Рима (616-578 гг. до н. э.). Были также Сервий Туллий и Тарквиний Супербус. При этрусских царях Рим превратился в город экономической и военной мощи.

Этруски выступали союзниками римлян. Они были прекрасными мореплавателями.

После утраты независимости Этрурия некоторое время сохраняла культурную самобытность. Период назывался этрусско-римским. Постепенно этруски перенимали образ жизни римлян. В 89 г. до н. э. жители Этрурии получили римское гражданство. К этому времени процесс романизации этрусских городов был практически завершен.

А что же этрусский язык?

Известен алфавит, и все этрусские надписи читаются. Их много, хотя в основном это короткие погребальные надписи.

Вопрос об этрусском языке представляет собой проблему, которая по-прежнему занимает умы ученых. Язык, на котором в Этрурии говорили вплоть до начала христианской эры. Язык, который этрусские жрецы использовали в Этрурии и Риме вплоть до падения Римской империи.

С этрусками связан ряд географических названий. Тирренское море было названо так древними греками, поскольку контролировалось тирренами (греческое название этрусков).

Адриатическое море было названо в честь этрусского города-порта Адрия. В Риме этрусков называли туски, что позднее отразилось в названии административной области Италии Тосканы.

В XVIII веке польский ученый Тадеуш Воланский перевел на современный язык этрусские тексты, показав, что все они славянские. Ученый был подвергнут гонениям со стороны католической церкви.

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
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Приведу расшифровку писателя Олжаса Сулейменова этрусской надписи на четырехугольном камне из Вольтерры из его книги "Язык письма":

"DVIARASADENTMASELACITRECSDENSTMENADA".

Сплошной строчкой, без разделения на слова, славяне писали до Средневековья.

Если бы вольтеррский текст перевели на кириллицу, то каждый грамотный южнослав (серб или болгарин) прочел бы и понял сообщение, напоминающее летописное: "Двиа раза ден тма села е и треч денс тменада - и два раза день тьма съела есть и третий день с темнота".

Это первая из трех тысяч этрусских надписей, но нуждающаяся в толкованиях.

Расшифровка надписей - очень интересное дело. Будем надеяться, что кому-то удастся открыть для нас этрусский язык.

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