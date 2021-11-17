Учены пришли к выводу, что родиной этрусков были степи Причерноморья

Этруски - загадочный могущественный народ, живший в доримской Италии с IХ века до нашей эры. Этруски оставили свой художественный след в западной цивилизации. Однако вопросы об их загадочном языке и культуре на протяжении многих веков ставили в тупик историков и археологов.

О происхождении этрусков наиболее распространены две версии:

1. Этруски родом из Италии (автохтоны).

2. Этрусский народ сформировался тремя волнами миграций из Восточного Средиземноморья (Анатолия), из-за Альп (Реции), из северокаспийских степей (Скифии).

Древний историк Геродот считал, что родина этрусков находилась в Западной Анатолии (современная Турция). Тиррены были вынуждены покинуть родину из-за неурожая и голода. И произошло это практически одновременно с Троянской войной.

Современные исследователи назвали родиной этрусков степи Причерноморья. На такой вывод ученых навело сравнение структуры ДНК древних этрусков и их соседей. Их далекие предки покинули Причерноморье в начале бронзового века.

Результаты опубликовал научный журнал Science Advances (сентябрь 2021 г.).

Вопрос об этрусском языке представляет собой проблему, которая по-прежнему занимает умы ученых

Об их существовании, религии и традициях ученые знают в основном по пересказам древних римлян. Этруски были пришлым индоевропейским народом, который проник на север Италии во II тысячелетии до нашей эры.

Древняя Этрурия располагалась между реками Арно и Тибром.

Этруски все носили короткие волосы. Бороды тоже коротко стригли. Женщины распускали волосы по плечам или заплетали их в косы. Одежда состояла главным образом из накидки и рубашки.

Обувью для мужчин и женщин служили сандалии.

Этруски обожествляли силы природы.

Известно о медицине, вызывавшей восхищение римлян. Этрусские врачи хорошо знали анатомию. Успехов они достигли и в стоматологии. В некоторых погребениях, например, были найдены зубные протезы.

Древние римляне заимствовали строительную технологию, возведение арочных и сводчатых конструкций, бои гладиаторов и гонки на колесницах, многие погребальные обряды. Этруски имели театр.

При закладке города на ровном поле выкапывалась яма, в которую бросали жертвоприношение. От этого места основатель города плугом, запряженным коровой и быком, проводил борозду, определявшую положение городских стен.

Исключительное благосостояние Этрурии в VII веке до нашей эры вызвало бурное развитие ювелирного дела. Аристократы носили предметы роскоши из стекла, фаянса, янтаря, слоновой кости, драгоценных камней, золота и серебра. Золотых дел мастера использовали гравировку, филигрань и зернение. Кроме фибул были булавки, пряжки, ленты для волос, серьги, кольца, ожерелья, браслеты.

Этруски производили от прекрасных бронзовых зеркал и прекрасных золотых украшений до терракотовой скульптуры и характерной керамики. Например, черная и серая керамика буккеро.

Этруски проявляли особенный интерес к смерти и загробному миру.

Поэтому их искусство значительно было связано с украшением гробниц. Самыми примечательными являются скульптуры и саркофаги.

Существует такое предание о первом этрусском царе:

В середине VII века до нашей эры в Этрурию прибыл знатный грек Демарат из Коринфа с сыном Лукумоном. В Тарквинии он не мог занять видное положение, не являясь чистокровным этруском. Жена уговорила его отправиться в Рим.

Луций Тарквиний Приск стал первым этрусским царем Рима (616-578 гг. до н. э.). Были также Сервий Туллий и Тарквиний Супербус. При этрусских царях Рим превратился в город экономической и военной мощи.

Этруски выступали союзниками римлян. Они были прекрасными мореплавателями.

После утраты независимости Этрурия некоторое время сохраняла культурную самобытность. Период назывался этрусско-римским. Постепенно этруски перенимали образ жизни римлян. В 89 г. до н. э. жители Этрурии получили римское гражданство. К этому времени процесс романизации этрусских городов был практически завершен.

А что же этрусский язык?

Известен алфавит, и все этрусские надписи читаются. Их много, хотя в основном это короткие погребальные надписи.

Вопрос об этрусском языке представляет собой проблему, которая по-прежнему занимает умы ученых. Язык, на котором в Этрурии говорили вплоть до начала христианской эры. Язык, который этрусские жрецы использовали в Этрурии и Риме вплоть до падения Римской империи.

С этрусками связан ряд географических названий. Тирренское море было названо так древними греками, поскольку контролировалось тирренами (греческое название этрусков).

Адриатическое море было названо в честь этрусского города-порта Адрия. В Риме этрусков называли туски, что позднее отразилось в названии административной области Италии Тосканы.

В XVIII веке польский ученый Тадеуш Воланский перевел на современный язык этрусские тексты, показав, что все они славянские. Ученый был подвергнут гонениям со стороны католической церкви.

Приведу расшифровку писателя Олжаса Сулейменова этрусской надписи на четырехугольном камне из Вольтерры из его книги "Язык письма":

"DVIARASADENTMASELACITRECSDENSTMENADA".

Сплошной строчкой, без разделения на слова, славяне писали до Средневековья.

Если бы вольтеррский текст перевели на кириллицу, то каждый грамотный южнослав (серб или болгарин) прочел бы и понял сообщение, напоминающее летописное: "Двиа раза ден тма села е и треч денс тменада - и два раза день тьма съела есть и третий день с темнота".

Это первая из трех тысяч этрусских надписей, но нуждающаяся в толкованиях.

Расшифровка надписей - очень интересное дело. Будем надеяться, что кому-то удастся открыть для нас этрусский язык.