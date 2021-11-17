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17.11.2021 21:27
Рубрика: Экономика

Ученые разработали прототип телефона для собак

Текст: Василий Кошкин

В Великобритании разработали прототип телефона для собак DogPhone. С помощью устройства питомцы смогут звонить хозяевам по видеосвязи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Университета Глазго.

Фото: iStock
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Отмечается, что исследования проводились на десятилетнем лабрадоре по кличке Заг, который принадлежит одному из создателей телефона.

DogPhone представляет собой мягкий мяч, на котором установлен акселерометр. Когда собака поднимает и трясет устройство, акселерометр регистрирует движение и инициирует видеозвонок на компьютер хозяина.

Испытания продолжались три месяца, за это время ученые провели около 60 экспериментов. Пока ученые не могут сказать, насколько осознанны были звонки, которые совершал лабрадор, однако иногда пес демонстрировал заинтересованность увиденным.

По словам авторов исследования, сейчас на рынке представлены сотни "умных игрушек" для домашних животных.

"Однако подавляющее большинство из них создано с учетом потребностей владельцев собак, что позволит им наблюдать за своими питомцами или взаимодействовать с ними, находясь вдали от дома. Очень немногие задумываются о том, чего могут хотеть сами собаки или как технологии могут принести пользу им как живым существам с собственными мыслями и чувствами", - говорят исследователи.

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