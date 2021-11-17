В Чехии вводят ограничения для невакцинированных и не болевших COVID-19

Власти Чехии вводят ограничения для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей. С понедельника им запрещено посещать различные службы и участвовать в массовых акциях. Разрешено посещать аптеки и продовольственные магазины. Об этом заявил премьер страны Андрей Бабиш, выступая по Чешскому ТВ.

Ожидается, что правительство примет соответствующее решение в четверг. По словам премьера, практика показала, что действовавшие до сих пор меры оказались недостаточными и не смогли предотвратить роста заболеваемости коронавирусом в Чехии.

За последние сутки в стране зафиксировали 22 479 новых случаев COVID-19 - это рекорд за весь период пандемии