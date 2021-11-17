В ФСС рассказали, как оформить электронный больничный во время пандемии

Новости

Диетолог назвала безопасный способ есть углеводы без вреда для фигуры 11:28
Приморского депутата задержали по подозрению в педофилии 11:18
Модель Мария Ивакова рассталась с актером Никитой Ефремовым 11:18
Врач рассказал, что делать после контакта с больным коронавирусом 11:18
Оперштаб: В Москве выявлено 2966 новых случаев COVID-19 11:17
В Россию из Марокко экстрадировали конокрада, который 6 лет был в бегах 11:16
В Хабаровском крае от COVID-19 вакцинируют всех пенсионеров и вахтовиков 11:07
Минэкономразвития ДНР: Указ Путина по Донбассу станет точкой роста экономики 10:58
В Крыму оценили призыв конгрессменов США ужесточить санкции против РФ 10:57
В Подмосковье убита семья пенсионеров 10:43
Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж 10:42
Банк ВТБ повысил ставки по вкладам 10:16
Россияне из разных городов рассказали, сколько хотят зарабатывать 09:51
В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская 09:46
Завершились заводские испытания минного заградителя "Клещ" 09:46
Врач рассказал об опасностях возрастного обезвоживания 09:31
В Красногорске задержали вора за кражу четырех велосипедов 09:27
"Автодор" исключил резкий рост тарифов за проезд по платным дорогам 09:22
В Дагестане ребенок умер от передозировки лидокаина 09:07
Трутнев поручил разработать модель потоков грузов в ДФО 09:05
Безработных в Литве за отказ от работы лишат медицинской страховки 08:55
На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2" 08:53
У 5 процентов москвичей после экспресс-тестирования подтвержден COVID-19 08:50
В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха 07:57
Россия снова сократила вложения в госдолг США 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 11:07
Рубрика: Общество

В ФСС рассказали, как оформить электронный больничный во время пандемии

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Фонде социального страхования (ФСС) напомнили, как оформить электронный больничный во время пандемии. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день онлайн оформляются до 80% листков нетрудоспособности. А со следующего года электронные бюллетени полностью займут место бумажных.

Фото: iStock
Детские пособия и больничные будут выплачиваться по новым правилам

Плюсы электронных больничных со ссылкой на ФСС перечислила KP.RU. Во-первых, электронный больничный нельзя помять, порвать или потерять. Во-вторых, не нужно контролировать наличие штампов. При этом врач тратит меньше времени на оформление бумаг и может уделить больше внимания пациенту.

Процесс оформления онлайн-бюллетеня занимает несколько минут. Сначала врач предложит подписать согласие на оформление электронного листка нетрудоспособности. Затем в специальной программе доктор запрашивает у ФСС номер для формирования электронного больничного. При этом личные данные пациента, название медицинской организации заполняются автоматически, медработнику остается заполнить только дату открытия больничного и указать код причины освобождения от работы (заболевание, травма и др.). Закрывает электронный больничный тот же врач при повторном приеме пациента.

Чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер бюллетеня в по телефону, через СМС или по электронной почте. Всю информацию о больничном можно посмотреть в "личном кабинете" на портале ФСС.

При этом в ФСС напомнили, что при оформлении электронного больничного форма собственности медицинской организации - государственная, муниципальная, ведомственная, частная - не играет никакой роли. Важно, чтобы клиника имела лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

Ранее в Минтруде рассказали, каким будет пособие по больничному в 2022 году. Его максимальный размер увеличится до 2572 рублей 60 копеек в день. Сегодня за один день нетрудоспособности работнику в среднем платят 2434 рубля 25 копеек, в месяц это немногим более 74 тысяч рублей.

Общество Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Правила выдачи и оплаты больничного Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать