В ФСС рассказали, как оформить электронный больничный во время пандемии

В Фонде социального страхования (ФСС) напомнили, как оформить электронный больничный во время пандемии. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день онлайн оформляются до 80% листков нетрудоспособности. А со следующего года электронные бюллетени полностью займут место бумажных.

Плюсы электронных больничных со ссылкой на ФСС перечислила KP.RU. Во-первых, электронный больничный нельзя помять, порвать или потерять. Во-вторых, не нужно контролировать наличие штампов. При этом врач тратит меньше времени на оформление бумаг и может уделить больше внимания пациенту.

Процесс оформления онлайн-бюллетеня занимает несколько минут. Сначала врач предложит подписать согласие на оформление электронного листка нетрудоспособности. Затем в специальной программе доктор запрашивает у ФСС номер для формирования электронного больничного. При этом личные данные пациента, название медицинской организации заполняются автоматически, медработнику остается заполнить только дату открытия больничного и указать код причины освобождения от работы (заболевание, травма и др.). Закрывает электронный больничный тот же врач при повторном приеме пациента.

Чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер бюллетеня в по телефону, через СМС или по электронной почте. Всю информацию о больничном можно посмотреть в "личном кабинете" на портале ФСС.

При этом в ФСС напомнили, что при оформлении электронного больничного форма собственности медицинской организации - государственная, муниципальная, ведомственная, частная - не играет никакой роли. Важно, чтобы клиника имела лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

Ранее в Минтруде рассказали, каким будет пособие по больничному в 2022 году. Его максимальный размер увеличится до 2572 рублей 60 копеек в день. Сегодня за один день нетрудоспособности работнику в среднем платят 2434 рубля 25 копеек, в месяц это немногим более 74 тысяч рублей.