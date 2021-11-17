В Германии на праздничных ярмарках еду и напитки продадут только привитым

Так, в частности, будет устроена ярмарка на главной площади Гамбурга. Непривитые смогут пройтись по рядам, где продаются поделки, послушать рождественские песни, покататься на каруселях, полюбоваться вертепами. Но вся гастрономия останется для них недоступна.

Как отмечается, при помощи таких мер власти пытаются сдержать очередную волну пандемии коронавируса, не вводя ограничения. При этом на вооружение был взять опыт некоторых компаний, которые обустроили отдельные обеденные зоны для привитых и непривитых сотрудников.

Одни граждане Германии согласны с подобными ограничениями. По их мнению, это необходимо, чтобы защитить всех. Другие называют это разграничение безобразным.