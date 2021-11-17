В Германии на праздничных ярмарках еду и напитки продадут только привитым

Новости

Сергей Кравцов: Нам интересен узбекский язык и узбекская культура 13:03
Путин и глава "Аэрофлота" затрагивали тему QR-кодов 13:01
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии 12:58
Песков оценил прямой контакт Лукашенко с Евросоюзом 12:57
Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине 12:52
В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта 12:50
Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя 12:50
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека 12:43
Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет 12:37
Президент Владимир Путин выступит на коллегии МИД 12:37
Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов 12:22
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 12:21
Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве со следующей недели 12:15
Власти Ярославской области окажут помощь попавшему в рабство земляку 12:15
Вышел трейлер испанского ромкома "Случайная знакомая" 12:10
Власти Москвы объявили конкурс на регулярные речные перевозки 12:09
Эффективность "Спутника V" в Беларуси превысила 96% 12:07
СМИ: В Канаде из-за наводнений и оползней погиб один человек 11:52
В центре Мадрида перед Новым годом разрешат ходить только в масках 11:50
В Хабаровском крае введут QR-коды на внутренних авиалиниях 11:32
Цены на газ в Европе впервые с октября поднялись выше 1200 долларов 11:30
Диетолог назвала безопасный способ есть углеводы без вреда для фигуры 11:28
Приморского депутата задержали по подозрению в педофилии 11:18
Модель Мария Ивакова рассталась с актером Никитой Ефремовым 11:18
Врач рассказал, что делать после контакта с больным коронавирусом 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 12:44
Рубрика: В мире

В Германии на праздничных ярмарках еду и напитки продадут только привитым

Текст: Юрий Когалов
Без сертификата о вакцинации от коронавируса или о перенесенном COVID-19 в этом году не получится купить ни еду, ни напитки на праздничных ярмарках в Германии. Как пишет Reuters, продовольственные лавки предполагается разместить в стороне от остальных киосков, за забором. И чтобы попасть туда, придется предъявить охранникам ковид-сертификат.

Так, в частности, будет устроена ярмарка на главной площади Гамбурга. Непривитые смогут пройтись по рядам, где продаются поделки, послушать рождественские песни, покататься на каруселях, полюбоваться вертепами. Но вся гастрономия останется для них недоступна.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Амстердаме отменили новогодние празднества

Как отмечается, при помощи таких мер власти пытаются сдержать очередную волну пандемии коронавируса, не вводя ограничения. При этом на вооружение был взять опыт некоторых компаний, которые обустроили отдельные обеденные зоны для привитых и непривитых сотрудников.

Одни граждане Германии согласны с подобными ограничениями. По их мнению, это необходимо, чтобы защитить всех. Другие называют это разграничение безобразным.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября