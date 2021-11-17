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17.11.2021 15:15
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о признании СМИ иноагентами через суд

Текст: Дмитрий Гончарук
Проект поправок в закон о "Средствах массовой информации", который предусматривает признание СМИ иностранным агентом только по решению суда, внесен в Государственную Думу. С такой инициативой выступили члены фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас одной из причин внесения СМИ в реестр иноагентов может стать факт его иностранного финансирования, которое в свою очередь "сформулировано максимально широко и которым может считаться даже символический однократный денежный перевод из-за рубежа, причинно-следственная связь которого с их деятельностью даже не устанавливается", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"По факту иноагентом журналисты могут стать после получения небольшого денежного перевода из-за рубежа, но это слишком жестко. В законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму, мы предлагаем другой, более мягкий вариант. Совсем не обязательно вот так сразу включать жесткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе конкретного издания или телеканала", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

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Согласно законопроекту, если выяснится, что СМИ получает деньги из-за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Министерства юстиции, отметил политик.

"Если после этого финансирование не прекратиться, тогда Минюст должен будет обратиться в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом. Обращаю внимание, что решение должен принимать суд, а не чиновники. В этом суть нашей инициативы", - подчеркнул Сергей Миронов.

Напомним, ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России подготовили предложения по совершенствованию законодательства об иноагентах. В частности, предлагается перед признанием иноагентом давать СМИ время на устранение нарушений. Кроме того, предлагается изменить подход к маркировке материалов.

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