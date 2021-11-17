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17.11.2021 19:06
Рубрика: В мире

В Хельсинки откажутся от мясных блюд на городских мероприятиях

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Администрация города Хельсинки с января 2022 года откажется от мяса на своих мероприятиях ради борьбы с изменением климата. В меню будут только сезонные вегетарианские блюда, рыба, выловленная наиболее экологичным способом, и продукты, произведенные в рамках системы справедливой торговли.

Не будет использоваться и одноразовая посуда, а вместо коровьего молока будет овсяное. Как уточняет издание Helsinki Times, новые правила затронут, к примеру, городские семинары, симпозиумы, публичные мероприятия и те, что проводятся по приглашениям. Несмотря на благую цель, далеко не все в восторге от этого решения. Председатель Центрального союза сельхозпроизводителей и владельцев лесов Юха Марттила считает, что на фоне неэффективной энергетической политики города действия администрации выглядят как "зеленый" пиар и ничего больше. "Когда речь заходит об энергетической политике, город является настоящим позором", - цитирует его издание Maaseudun Tulevaisuus.

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