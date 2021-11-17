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17.11.2021 17:30
Рубрика: В мире

В Италии ввели новые меры по сдерживанию пандемии коронавируса

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Несмотря на рекордную вакцинацию и идущую полным ходом ревакцинацию, коронавирус снова поднял голову на Апеннинах. За последние дни индекс заражаемости вырос почти в полтора раза, резко увеличив нагрузку на отделения интенсивной терапии. На этом фоне, чтобы уберечь страну от введения очередного тотального локдауна на Рождество и Новый год, власти берут на вооружение новые меры по сдерживанию эпидемии.

Всего несколько недель назад Италия планировала уже к декабрю проводить культурные и спортивные мероприятия при 100-процентной заполняемости. Но теперь о возвращении к полным трибунам, судя по всему, речи быть не может. К примеру, на недавнем крупном теннисном турнире в Турине лимит болельщиков урезали с 75 до 60 процентов. Власти всерьез взялись за ранее неприкасаемый общественный транспорт. Минздрав и минтруд Италии выпустили совместное постановление, согласно которому наряду с обязательным предъявлением паспорта о вакцинации для тех, кто путешествует на поездах дальнего следования и самолетах, также разрешено останавливать автобусы, трамваи и даже метро в случае подозрения на появление зараженного пассажира и несоблюдение мер санитарной безопасности.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Кроме того, посадка на эти виды транспорта будет впредь производиться исключительно через переднюю дверь. Следить за выполнением новых правил предстоит контролерам, которых специально для этого вернут после долгого перерыва на рабочие места. В документе также регламентируется работа такси и компаний по прокату автомобилей. Как отмечается, на заднем сиденье машин, которые должны быть снабжены спецперегородками, смогут находиться не более двух человек, если они не принадлежат к одной семье.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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