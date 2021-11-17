Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников в 2021-м исполнилось 15 лет. По данным МВД РФ, начиная с 2006 года ее участниками стали более миллиона человек из десятков стран мира, в том числе из Киргизии, переехавших в Российскую Федерацию.

В документ за прошедшее время несколько раз вносили изменения, чтобы сделать его более удобным для людей. Так, в 2020-2021 годах президент России Владимир Путин подписывал соответствующие указы, в результате чего теперь участники программы имеют право, к примеру, на компенсацию расходов на провоз личного имущества, включая автотранспортные средства, и на уплату различных госпошлин при оформлении необходимых бумаг.

Последняя версия госпрограммы доступна в интернете на специализированных сайтах, публикующих тексты нормативно-правовых документов, принятых в Российской Федерации. Чтобы донести до людей новшества в доступной форме, представительство МВД в КР по вопросам миграции провело в Бишкеке специальную встречу с российскими соотечественниками. Его сотрудники рассказали о правах участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

Машина - только одна

Один из самых часто задаваемых потенциальными участниками госпрограммы вопросов - можно ли перевезти личный автомобиль в Россию и затем переоформить его без уплаты таможенных пошлин. Ответ - можно, но есть условия. Во-первых, транспортное средство должно быть зарегистрировано на собственника-переселенца в государстве его предыдущего проживания не позднее, чем за 12 месяцев до даты переезда. Во-вторых, подобный льготный порядок действует только в отношении одной машины и прицепа к ней.

Льготная ставка

Следующая преференция - льготная процентная ставка налога на доходы, получаемые от трудовой деятельности в первые полгода проживания в РФ. Она составляет 13 процентов, если общая полученная сумма не превышает или равна пяти миллионам рублей. При этом, по данным МВД России, участники госпрограммы могут работать в Российской Федерации без соответствующего разрешения или патента.

Что с гражданством?

У добровольного переселенца есть право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Причем сделать это можно сразу после того, как ему выдадут разрешение на временное проживание (РВП). Необходимости ждать оформления вида на жительства - второго обязательного документа после РВП - нет.

Земля в ДФО

Участники госпрограммы могут получить в безвозмездное пользование земельный участок площадью не более одного гектара. Но только в том случае, если они решат переселиться в такие субъекты Российской Федерации, как Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ.

Компенсация расходов

Россия гарантирует добровольным переселенцам социальную поддержку в виде компенсации расходов на оплату провоза личного имущества и государственных пошлин за оформление документов; так называемых подъемных, которые предоставляются после переезда для обустройства (их размер зависит от величины прожиточного минимума в субъекте РФ); пособия на период не более шести месяцев в случае отсутствия дохода от трудовой деятельности; жилищной субсидии для приобретения или строительства жилого помещения.

Получить последнюю могут только участники госпрограммы, переселившиеся на так называемые территории приоритетного значения. В их число входят все те же Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ.

Все указанные меры поддержки добровольных переселенцев в Россию оказываются на федеральном уровне. Но есть еще и региональные программы поддержки добровольных переселенцев, направленные, как подчеркнули в МВД РФ, на обустройство и обеспечение жизнедеятельности людей.

К примеру, в феврале 2021 года такой документ сроком на следующие пять лет приняли в Ярославской области. Приезжие соотечественники - в программе говорится о 1750 переселенцах - помогут региону сократить дефицит квалифицированных трудовых ресурсов. Областные власти, в свою очередь, обязуются создать для них условия для быстрой адаптации к жизни на новом месте. Всего на реализацию программы планируют потратить 3,2 миллиона рублей.

Кстати



На встречу с сотрудниками представительства МВД в КР по вопросам миграции в Бишкеке пришло несколько сот человек. По мнению главы Координационного совета российских соотечественников в Киргизии Александра Степанюка, это свидетельствует о популярности программы добровольного переселения в республике.



- Российские соотечественники в КР к Госпрограмме содействия добровольному переселению в РФ относятся весьма положительно, поскольку она имеет ряд неоспоримых преимуществ, - рассказал Александр Степанюк корреспонденту "РГ". - Преференции заключаются в том, что заблаговременно оговаривается не только регион будущего местожительства, но и место трудоустройства, обеспечение временным или даже постоянным жильем (не во всех регионах), социальный пакет, в который входят предоставление по необходимости мест в детских садах и школах, медицинское обслуживание и так далее. Для многих программа, прежде всего, является важным инструментом, с помощью которого получение гражданства России проходит не только в упрощенном порядке, но и очень быстро.



Если у человека есть желание переехать, но в России его никто не ждет - нет родственников, друзей, которые в первое время могли бы поддержать, - участие в программе - идеальный и практически единственный вариант. Она гарантирует не только вышеперечисленные преимущества, но и материальную помощь в виде так называемых подъемных выплат, размер которых в первую очередь зависит от региона.



В Киргизии, как, впрочем, и в других странах, программа добровольного переселения в РФ становится все популярнее по мере того, как в нее вносятся изменения. Вот, скажем, увеличение срока действия свидетельства до пяти лет. Теперь у участника есть приличный запас времени перед выездом для решения всех проблем. Расширение числа родственников, которых можно причислить к семье, также сыграло положительную роль. Если вначале в состав семьи можно было включить только детей и супругу или супруга, то сейчас разрешается включать дедушек, бабушек, дядей, теть, тещ и так далее.



Важно отметить, что участвовать в программе могут не только русские, татары или представители других национальностей, для которых Россия - историческая родина, но и все, кто разделяет духовные и культурные ценности России.