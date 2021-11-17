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17.11.2021 18:59
Рубрика: Власть

В лесах разрешат строительство капитальных зданий

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Впервые с 2007 года в лесах разрешат строительство капитальных зданий и сооружений. Такой проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения. Если он будет принят, то в лесах можно будет строить отели и дома отдыха, которые нельзя было возводить в них последние 14 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о гостиницах и базах отдыха на взятых в аренду для рекреационной деятельности участках лесного фонда, уточнили в минприроды. Это позволит за пять лет увеличить номерной фонд загородных отелей на 15-20%. В результате дополнительная выручка отрасли составит 85-90 млрд рублей в год, появится 50-60 тысяч новых рабочих мест, считает вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Рослесинфорг обнародует планы на лесоустройство

В проекте постановления предусмотрено множество ограничений, уточнили в минприроды. Здания должны быть в один или два этажа, высота крыши не может быть выше 10 метров. Возводить их можно только там, где не растут деревья: на полянах, прогалинах и т.п., в крайнем случае - на месте гарей, где восстановление леса затруднено или не планируется. Площадь застройки не может превышать 20% арендованного участка.

Сейчас в лесах организацией отдыха занимаются 11,4 тысячи арендаторов, сообщили в "Рослесинфорге", а за последние пять лет таких средств размещения стало больше почти на 8 тысяч. С момента введения нынешнего Лесного кодекса в 2007 году там нельзя было возводить капитальные строения, только временные. Многие из этих "времянок", по сути, были вполне себе основательными капитальными зданиями, построенными с нарушениями закона.

Но местные власти, заинтересованные в развитии турбизнеса, зачастую смотрели на это сквозь пальцы. В результате до 12% существующего загородного номерного фонда оказалось в таких "условно некапитальных" строениях, оценил масштаб явления Мусакин. Теперь, по его мнению, все эти отельеры постараются легализовать свои постройки, выйти из серой зоны. В противном случае их коллеги, которые легально построят свои объекты размещения по новым правилам, будут "указывать пальцем" на своих конкурентов, а в такой ситуации продолжать не замечать в лесах незаконные капстроения контролирующие органы уже не смогут.

Здания, которые предлагается строить в лесах, не могут превышать двух этажей, а высота крыши - десяти метров

"Новый закон изменит жизнь арендаторов, которые используют леса в спортивно-оздоровительных целях, обеспечив при этом жесткий контроль за соблюдением условий аренды", - считает директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Исходя из среднего чека на номер за уик-энд в таких отелях в 25-30 тысяч рублей, выручка, заработанная новыми лесными "теремками", составит 90 млрд рублей. "Мы за обеление рынка, тем более загородный отдых сейчас активно развивается, - отметил Мусакин. - Сейчас появляются возможности для создания объектов размещения на сельхозземлях, теперь к этому добавится еще и лес. В лесной фонд ведь входят огромные территории, на которых деревья не растут. Там можно построить отель без всякого ущерба для экологии. Теперь такая возможность будет узаконена".

Экологи к таким расширениям прав на использование человеком леса относятся настороженно. "В последнее время лесное законодательство все больше меняется в сторону разрешения в лесах различной деятельности, не предполагающей существование леса как такового - добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктурных, промышленных и рекреационных объектов, - объясняет координатор Лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Этот проект, например, легализует капитальное строительство широкого перечня рекреационных сооружений, в том числе возведенных нелегально, так как ранее допускалось возведение для этих целей только временных некапитальных строений".

Исходя из среднего чека на номер за уик-энд в таких отелях в 25-30 тысяч рублей, выручка составит 90 миллиардов рублей

По его мнению, в случаях, когда подобное строительство необходимо, правильнее было бы переводить земли лесного фонда в иные категории, поскольку лесные законы просто не рассчитаны на регулирование такой деятельности. Однако вывести землю из лесного фонда практически невозможно, пояснили в Рослесинфорге.

Уже сейчас в лесах расположены яхт-клубы, базы отдыха, спортивные школы, детские оздоровительные лагеря, кемпинги, глэмпинги, горнолыжные комплексы, зоопарки, конноспортивные комплексы, санатории и гостиницы, перечислил Павел Чащин, в том числе из известных сетей, и популярные у туристов объекты. Теперь они, как и другие предприниматели, смогут развивать свою деятельность на совершенно законных основаниях.

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