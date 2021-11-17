В Литве подсчитали, во сколько стране обошелся год содержания Тихановской

Более 400 тысяч евро потратила Литва на годовое содержание одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая находится в стране с августа 2020 года. Соответствующие данные привел на своей страничке в Facebook депутат Сейма (парламента) Ремигиюс Жемайтайтис - председатель учрежденной в 2020 году партии "Порядок и справедливость".

"Месяц содержания (Тихановской - прим. "РГ") нам обходится в 35 тысяч евро. Так что в год барышня обошлась (Литве - прим. "РГ") уже более чем в 400 тысяч евро", - написал парламентарий, при этом не уточнив, откуда у него такие цифры.

Подобным образом Жемайтайтис прокомментировал интервью, которое Тихановская дала ранее национальному телевидению LRT. По его словам, она "унизила" Литву тем, что в эфире говорила по-русски.