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17.11.2021 16:35
Рубрика: В мире

В Литве подсчитали, во сколько стране обошелся год содержания Тихановской

Текст: Алла Владимирова

Более 400 тысяч евро потратила Литва на годовое содержание одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая находится в стране с августа 2020 года. Соответствующие данные привел на своей страничке в Facebook депутат Сейма (парламента) Ремигиюс Жемайтайтис - председатель учрежденной в 2020 году партии "Порядок и справедливость".

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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"Месяц содержания (Тихановской - прим. "РГ") нам обходится в 35 тысяч евро. Так что в год барышня обошлась (Литве - прим. "РГ") уже более чем в 400 тысяч евро", - написал парламентарий, при этом не уточнив, откуда у него такие цифры.

Подобным образом Жемайтайтис прокомментировал интервью, которое Тихановская дала ранее национальному телевидению LRT. По его словам, она "унизила" Литву тем, что в эфире говорила по-русски.

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