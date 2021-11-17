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17.11.2021 20:33
Рубрика: Экономика

В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо

Текст: Сергей Тихонов

Рост розничных цен на зимнее дизельное топливо вызван пиковым ростом сезонного роста спроса на него, связанного с созданием запасов на зимний сезон региональными нефтебазами, сообщила пресс-служба Минэнерго, комментируя свежую статистику Росстата по ценам на автомобильное топливо.

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
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По данным Минэнерго, все субъекты РФ обеспечены всеми видами топлива в объеме не менее 10 суток потребления. В отдаленных от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) регионах этот показатель выше. Текущие запасы дизельного топлива превышают 2,5 млн тонн, что почти на 300 тыс. тонн (или на 12%) выше, чем в в прошлом году. Ведущие производители и владельцы НПЗ завершили большую часть модернизаций заводов, что также исключает риски недопоставок этой зимой, а также влияния объемов производства на розничные цены.

В ведомстве уточнили, что сейчас внимание штаба Минэнерго, в первую очередь, сосредоточено на стабилизации оптовых цен на зимние сорта дизельного топлива. Были даны рекомендации по дополнительному наращиванию их производства - оно уже на 5,3% выше аналогичного периода прошлого года. Также были даны рекомендации по увеличению их отгрузки на внутренний рынок - к настоящему моменту она на 24% выше к уровню прошлого года - в том числе через биржевой канал. При этом текущий рост среднесуточной реализации ДТ на бирже находится на уровне +31% к ноябрю 2020 года. По бензину работа ведомства уже дала результаты, биржевые цены с пиковых значений снизились более чем на 8 тыс. рублей за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть.

Ранее опубликованная статистика Росстата за неделю с 9 по 15 ноября показала рост розничных цен на дизельное топливо в России на 51 копейку. Бензин подорожал не так сильно. В среднем марка АИ-92 выросла в цене на 10 копеек до 46,54 рубля за литр, марка АИ-95 - на 11 копеек - до 50,34 рубля за литр, а марка АИ-98 - на 23 копейки до 58,36 рубля за литр.

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