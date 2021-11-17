В Минтруде рассказали, чем соцконтракт отличается от пособий

Социальный контракт - это по сути дорожная карта мероприятий, направленных на создание собственного постоянного источника дохода у граждан, пояснили "Российской газете" в минтруде. Поэтому выплаты по соцконтратку, как правило, целевые: они могут предоставляться в течение определенного периода тем гражданам, которые, например, решили открыть собственное дело или в качестве мер поддержки человеку в период поиска им работы. Этим соцконтракт отличается от социальных пособий, обратили внимание в ведомстве.

При заключении социального контракта обязательно разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации. Именно в ней предусмотрен тот объем помощи, которую получит человек, подробно расписываются этапы ее предоставления, а также все мероприятия, которые помогут человеку самостоятельно обеспечивать себя и свою семью.

Например, соцконтракт можно заключить на поиск работы. В этом случае в программу могут включить предварительное обучение в центре занятости или на дополнительных курсах, стажировку, пособие в размере регионального прожиточного минимума, которое единовременно выплатят в течение месяца после заключения соцконтракта, а потом будут выплачивать ежемесячно в течение трех месяцев после трудоустройства. Социальный контракт с теми, кто хочет трудоустроиться, заключается на срок не более 9 месяцев.

На открытие собственного дела по соцконтракту предоставляется 12 месяцев. В рамках него может быть оказано комплексное содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции. Иногда предлагается обучение. Общий объем финансовой поддержки по такому направлению может достигать 250 тысяч рублей. Выделенные средства можно направить, например, на приобретение необходимого оборудования, инвентаря и (или) на аренду (не более 15%). В числе условий - регистрация гражданина в качестве ИП или самозанятого. Сам процесс получения средств достаточно прост, органы социальной защиты населения на местах помогут и расскажут. Однако для получения выплаты на открытие собственного дела по соцконтракту необходимо подходить под критерий нуждаемости - среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума.

У жителей сельских территорий большим спросом пользуется социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Он заключается на срок до 12 месяцев. По нему гражданам оказывается комплексное содействие в производстве и сбыте произведенной продукции. Размер единовременной выплаты составляет до 100 тысяч рублей. Средства можно потратить на приобретение товаров, которые могут потребоваться начинающему фермеру. Обязательное требование - регистрация гражданина в качестве самозанятого. В числе мероприятий индивидуальной программы адаптации возможно дополнительное обучение.

Соцконтракт также может заключаться на преодоление трудной жизненной ситуации, но не более чем на 6 месяцев. По нему граждане могут получать ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума, которую можно направить на приобретение жизненно-необходимых товаров - еды, одежды, обуви, лекарств.

При этом в индивидуальной программе адаптации к любому соцконтракту могут быть прописаны и другие мероприятия. Например, помощь в уходе за нетрудоспособными родственниками, лечение члена семьи от алкогольной (наркотической) зависимости.

Заключить любой соцконтракт могут только нуждающиеся семьи и малоимущие граждане. Для этого нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Потребуется заявление, сведения о составе семьи, доходах и имуществе.

В 2021 году, по состоянию на 1 ноября, заключено более 230 тысяч соцконтрактов с охватом около 800 тысяч человек.