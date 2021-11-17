В Минтруде рассказали, что изменит закон об электронных кадрах

Закон об электронном кадровом документообороте позволит создавать, подписывать, использовать и хранить кадровые документы в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе, рассказали в Минтруде.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс приняты в Госдуме в третьем чтении. Далее они будут рассмотрены в Совете Федерации. А в случае одобрения закона сенаторами, документ поступит на подпись Президенту, уточнили в пресс-службе министерства.

В ведомстве напомнили, что текст документа разработан в процессе эксперимента по использованию электронного кадрового документооборота (ЭКДО), который длился до 15 ноября 2021 года. Согласно положениям закона, работодатели могут выбрать цифровую платформу для организации электронных кадров. Это может быть как собственная информационная система, так и успешно апробированная в ходе эксперимента подсистема ЭКДО портала "Работа в России".

При этом переход на электронные документы не обязательный, решение принимается каждой организацией самостоятельно. При желании работодатели могут вести кадровый документооборот в бумажном виде в соответствии с нормами действующего трудового законодательства. подчеркнули в Минтруде.

В случае принятия закона поправки вступят в силу со дня его официального опубликования. Также будет предусмотрен переходный период до 1 июля 2022 года, в течение которого кадровое делопроизводство в электронном виде можно будет вести по правилам эксперимента тем, кто принимал в нем участие.