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17.11.2021 05:22
Рубрика: В мире

В НАСА сформировали экипаж Crew Dragon для полета на МКС весной

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) завершило формирование экипажа космического корабля Crew Dragon, который весной будущего года отправится на Международную космическую станцию (МКС).

Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены антенны на МКС

"Астронавт НАСА Джессика Уоткинс войдет в состав миссии Crew-4 на МКС", - назвало ведомство в Twitter имя последнего участника миссии. Ранее было известно, что в состав экипажа войдут американцы Челл Линдгрен и Боб Хайнс, а также итальянка Саманта Кристофоретти, пишет РИА Новости. Ожидается, что запуск Crew Dragon к МКС состоится в апреле 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе на МКС прибыли члены миссии Crew-3: американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Они проведут на орбите около шести месяцев.

В мире США Общество Космос

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