В НАСА сформировали экипаж Crew Dragon для полета на МКС весной

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) завершило формирование экипажа космического корабля Crew Dragon, который весной будущего года отправится на Международную космическую станцию (МКС).

"Астронавт НАСА Джессика Уоткинс войдет в состав миссии Crew-4 на МКС", - назвало ведомство в Twitter имя последнего участника миссии. Ранее было известно, что в состав экипажа войдут американцы Челл Линдгрен и Боб Хайнс, а также итальянка Саманта Кристофоретти, пишет РИА Новости. Ожидается, что запуск Crew Dragon к МКС состоится в апреле 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе на МКС прибыли члены миссии Crew-3: американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Они проведут на орбите около шести месяцев.