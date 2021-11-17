Новости

В Нью-Йорке встретить Новый год на Таймс-сквер разрешат только привитым 01:49
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022 01:14
Четверо россиян задержаны в Косово 00:44
Минобороны Турции уклонилось от комментариев о размещении С-400 16.11.2021
ВОЗ: Пандемия затянулась из-за неравного доступа к вакцинации 16.11.2021
Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства 16.11.2021
Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет 16.11.2021
Более 1700 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 16.11.2021
Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google 16.11.2021
Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2" 16.11.2021
Олег Ляшко требует возбудить против Зеленского дело о госизмене 16.11.2021
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 16.11.2021
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 16.11.2021
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 16.11.2021
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 16.11.2021
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 16.11.2021
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 16.11.2021
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 16.11.2021
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 16.11.2021
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 16.11.2021
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 16.11.2021
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 16.11.2021
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 16.11.2021
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 16.11.2021
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 16.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 01:49
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке встретить Новый год на Таймс-сквер разрешат только привитым

Главная площадь Нью-Йорка - Таймс-сквер - будет открыта для вакцинированных горожан и туристов в новогоднюю ночь. Об этом объявил мэр города Билл де Блазио.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Жители Амстердама раскритиковали решение об отмене новогодних празднеств

"Мы ожидаем сотни тысяч участвующих, но для этого необходима вакцинация от коронавируса", - цитирует ТАСС градоначальника. На сайте мэрии уточняется, что для посещения Таймс-сквер необходима полная вакцинация, после которой должно пройти не менее двух недель для выработки иммунитета.

По словам главы департамента здравоохранения Нью-Йорка Дэвида Кокши, в Новый год гостям Таймс-сквер нужно будет взять с собой сертификат о вакцинации и документ с фотографией. Если сделать прививку нельзя по медицинским причинам, необходимо представить отрицательный тест на коронавирус. Однако такие посетители, как и дети младше пяти лет, должны будут носить маски.

Напомним, Таймс-сквер является одним из популярных мест встречи Нового года у жителей Нью-Йорка и туристов. Однако в прошлом году эта традиция была нарушена из-за пандемии коронавируса. В этом году празднование возобновляется.

В мире США

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября