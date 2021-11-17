В Нью-Йорке встретить Новый год на Таймс-сквер разрешат только привитым

Главная площадь Нью-Йорка - Таймс-сквер - будет открыта для вакцинированных горожан и туристов в новогоднюю ночь. Об этом объявил мэр города Билл де Блазио.

"Мы ожидаем сотни тысяч участвующих, но для этого необходима вакцинация от коронавируса", - цитирует ТАСС градоначальника. На сайте мэрии уточняется, что для посещения Таймс-сквер необходима полная вакцинация, после которой должно пройти не менее двух недель для выработки иммунитета.

По словам главы департамента здравоохранения Нью-Йорка Дэвида Кокши, в Новый год гостям Таймс-сквер нужно будет взять с собой сертификат о вакцинации и документ с фотографией. Если сделать прививку нельзя по медицинским причинам, необходимо представить отрицательный тест на коронавирус. Однако такие посетители, как и дети младше пяти лет, должны будут носить маски.

Напомним, Таймс-сквер является одним из популярных мест встречи Нового года у жителей Нью-Йорка и туристов. Однако в прошлом году эта традиция была нарушена из-за пандемии коронавируса. В этом году празднование возобновляется.