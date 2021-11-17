В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии

Как отметили в ведомстве, такой порядок позволяет сократить число личных визитов клиентов, а также делает общение граждан с ПФР более удобным, в частности, можно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия беззаявительно.

Пенсию можно оформить через личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Назначение оформляется дистанционно на основании данных, переданных Пенсионному фонду работодателями. По этой информации определяются стаж, пенсионные коэффициенты, средний заработок и другие параметры.

Зачастую к моменту выхода человека на пенсию вся необходимая информация уже есть в ПФР и нужно только подать заявление. Сделать это можно в электронном виде.