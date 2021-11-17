В Швейцарии туристам предложат переночевать в палатке на крыше отеля

В Цюрихе туристам предлагают эксклюзивную ночевку в прозрачной палатке на крыше отеля Widder.

Гости могут полюбоваться панорамным видом на озеро и горы. Стоимость ночлега составляет около 580 евро. Акция является частью общей туристической кампании, пишет журнал Blick.

Индустрия туризма особенно сильно пострадала от пандемии COVID-19. Это касается городского и делового туризма, а также направлений с сильной международной ориентацией, отмечает портал admin.ch.

В сентябре парламент проголосовал за выделение 50 миллионов швейцарских франков на программу по восстановлению туристической отрасли. Она направлена на более широкое использование трех проверенных и испытанных инструментов: "Швейцарский туризм", "Инотур" и "Новая региональная политика", отмечает портал admin.ch.

При этом 30 миллионов швейцарских франков будут направлены на продвижение спроса через организацию Switzerland Tourism на 2022 и 2023 год, 20 миллионов - на маркетинговые мероприятия, а 10 миллионов - на помощь деловым партнерам Switzerland Tourism.