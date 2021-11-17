В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей

В законодательство о потребительском кредитовании необходимо внести поправки, которые не позволят банкам вводить граждан в заблуждение о реальной стоимости займов, считает заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

"Нам предстоит ужесточать законодательство о потребительском кредите, провести "поведенческую перезагрузку". Мы, к сожалению, видим, что некоторые банки продолжают вводить граждан в заблуждение при предоставлении кредитов, скрывая информацию о достоверных условиях кредитования, о реальной стоимости кредита, навязывая гражданам дополнительные услуги", - сказал сенатор на форуме "Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков". Его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, стоит уточнить методику, по которой рассчитывается полная стоимость кредита, а также изменить законодательство в части рекламы потребительских кредитов. "Чтобы не допускать ситуации, когда рекламируется символическая процентная ставка, за которую абсолютно невозможно получить кредит", - пояснил он.

Кроме того, стоит подумать об ограничении сроков кредитов, финансовые организации не уходили от предельной долговой нагрузки, отметил вице-спикер Совфеда.

Еще одна проблема - ипотека по плавающим ставкам, которую Журавлев сравнил с валютными кредитами.

"Выдачу ипотеки по плавающим ставкам необходимо запретить либо через регулирование Банка России, либо через законодательство, что, собственно, мы и предложили. Причем ограничения будут касаться не только выдачи ипотечных кредитов, но и всех видов потребительских кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью", - сказал сенатор. Он надеется, что соответствующий законопроект Госдума примет во втором и третьем чтении в ближайшее время.