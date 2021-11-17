В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч

Около 100 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиков за последние 12 месяцев. Смертность от передозировки в Америке росла уже более двух десятилетий, и заметно ускорилась за последние два года и, согласно новым данным, опубликованным в среду, за последний год подскочила почти на 30 процентов.

Как отметили эксперты Центров по контролю за профилактикой заболеваний (CDC), этот печальный рост связан с пандемией COVID-19 и приемом более опасных запрещенных лекарств. В CDC уточнили, что с мая 2020 года по апрель 2021 года от передозировки наркотиков умерло 100 300 американцев. Расследование смертей, связанных с употреблением наркотиков, может занять много месяцев, чтобы стать окончательным, поэтому агентство сделало оценку на основе 98 тысяч отчетов, полученных к настоящему времени. Президент Джо Байден назвал этот показатель "трагической вехой", а официальные лица администрации США потребовали от конгресса выделить миллиарды долларов на решение этой проблемы. CDC ранее сообщал, что в 2020 году было зарегистрировано около 93 тысяч смертей от передозировки, это бы самый высокий показатель за календарный год. Роберт Андерсон, руководитель отдела статистики смертности CDC, сказал, что к 2021 году это число, вероятно, превысит 100 тысяч. "2021 год будет ужасным", - сказал в свою очередь доктор Даниэль Чиккарон, эксперт по наркополитике Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Как отмечают эксперты, основными причинами смерти от передозировки являются растущее распространение синтетических наркотиков и пандемия COVID-19, в результате которой многие потребители наркотиков оказались в социальной изоляции и не смогли получить лечение или другую поддержку. Передозировки наркотиков в настоящее время превышают смертность от автокатастроф, убийств, а также от даже гриппа и пневмонии. Общее количество летальных исходов достигло показателей смертности от диабета в Соединенных Штатах, уточняет Associated Press.

Наркокартели в Мексике используют химические вещества из Азии для массового производства и распространения фентанила и метамфетамина по всей Америке, сказала Энн Милграм, администратор Управления по борьбе с наркотиками. По ее словам, в этом году Управление по контролю за оборотом наркотиков США изъяло 5,5 тысячи тонн фентанила. Однако эксперты в области общественного здравоохранения и даже официальные лица полиции говорят, что правоохранительные меры не остановят эпидемию, и необходимо сделать больше для снижения спроса и предотвращения смертей.