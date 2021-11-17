В США в медцентре случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа"

Несколько медицинских пробирок с надписью "оспа" были случайно найдены во время уборки в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

"Замороженные пробирки с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании", - подтвердили в организации.

Отмечается, что обнаруживший опасную находку сотрудник был в маске и в перчатках. Все пробирки целые. Сколько их должно было быть и почему они были утеряны - выяснится по итогам проверки.