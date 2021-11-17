В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха

Комиссия по управлению качеством воздуха закрыла все школы в Национальном столичном регионе Дели из-за загрязнения воздуха. "Разрешено только онлайн-обучение", - цитирует РИА Новости документ. Все образовательные учреждения закрыты до дальнейших распоряжений.

Также до 21 ноября комиссия ограничила въезд грузовиков за исключением машин с товарами первой необходимости. Половина сотрудников государственных и частных организаций переведена на удаленную работу, до воскресенья должны быть прекращены все строительные работы, за исключением тех, которые касаются железных дорог, метро, аэропортов и сооружений государственного значения.

Осенью качество атмосферы в Нью-Дели, который считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. Основная причина - сжигание стерни на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах. Дым вызывает загрязнение воздуха расположенного в низине города. Кроме этого на качество воздуха влияют автомобили, заводы, дорожная пыль и угольные печи в отелях и ресторанах.