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17.11.2021 03:15
Рубрика: В мире

Легенду отливают в бронзе

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 261(8612)
Генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов посетил литейную мастерскую, в которой изготавливают новый памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову. Монумент установят в Бишкеке на месте прежнего - в парке, расположенном у здания парламента и носящем имя генерал-майора.

Обновить памятник, украшающий центр столицы Киргизии, российская сторона решила по случаю 30-летия суверенитета республики. При поддержке правительства Свердловской области РФ монумент отливают в известной мастерской Ивана Дубровина, работы которой можно увидеть от Мурманска до Владивостока, а также в некоторых столицах ближнего зарубежья. В Бишкеке, к примеру, она уже обрела известность благодаря изготовленному ею горельефу Чингиза Айтматова.

Фото: "Киргизфильм"
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Старый памятник Ивану Панфилову сделан из бетона. Его установили в столице Киргизии еще в 1942 году - в честь самого Героя Советского Союза и других земляков, участвовавших в обороне Москвы. Сам генерал-майор, командовавший легендарной дивизией, пал смертью храбрых в ноябре 1941 года.

Руководитель екатеринбургской литейной мастерской Иван Дубровин утверждает, что материал, из которого будет изготовлен новый монумент, позволит ему простоять много лет. Памятник установят до конца текущего года.

Досье "РГ"

Великую Отечественную войну Иван Панфилов встретил, будучи военным комиссаром Киргизской ССР. Летом 1941 года под его началом была сформирована стрелковая дивизия из жителей Фрунзе (ныне Бишкека), Алма-Аты (ныне Алматы) и прилегающих областей, которая прославилась во время обороны Москвы и была преобразована в гвардейскую.

В мире экс-СССР Киргизия

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