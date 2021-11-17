В Витебске появился интерактивный центр живой истории

Наполнением занялся народный клуб исторической реконструкции "Варгенторн", название которого переводится как "Волчья башня". С этого лета клубом, отметившим 17-летие, руководит одна из его "старожилов" Елена Бибик. Художник декоративно-прикладного искусства, резчик по дереву, она влюблена в эпоху викингов. В клубе занимается в основном текстилем, по ниточке воссоздавая фирменный лук древних скандинавов, балтов и славян. Точнее, их народностей-прародителей.
Вывеска "Варгенторн" заманчиво светится у теннисных кортов амфитеатра. Зовет оглянуться на десять веков назад, понять, что связывает Беларусь и викингов (правда, лучше говорить скандинавов), уточняет Елена Викторовна.
- Викинг - это профессия, мореплаватель. На быстрых драккарах, крепких кноррах челноки раннего Средневековья совершали водные походы, в том числе через современную Витебщину - по пути "из варяг в греки".
Хотите увидеть, как это было? Тогда добро пожаловать в интерактивный центр живой истории. Пять лет он будет принимать посетителей на безвозмездных началах. Здесь есть большой выставочный зал, помещения для мастер-классов и мастерские. Кожевенная, столярная, слесарная, ювелирная, загибает пальцы Елена Бибик:
- В холле думаем учить средневековым танцам и фехтованию. Будем проводить лекции, знакомить с историческими костюмами, украшениями, снаряжением воинов IX-XI веков. К фестивалю "Славянский базар" придумаем что-то особенное. Например, откроем уличную интерактивную площадку.
Все, что есть в экспозиции, воссоздано с исключительной точностью по древним технологиям и на таких старинных инструментах. Вещи, восстановленные по местным находкам, тоже имеются. Например, копия бродекса - большого топора викингов, который нашедшие его принесли в областной краеведческий музей. Узнать, впору ли кольчуга, так ли тяжел на самом деле меч, заглянуть в дракарную палатку-шатер - в центре живой истории возможно все. Даже сделать селфи на массивном троне. Фанаты "Майнкрафта" оценят.
В "Варгенторне" Елена Бибик 15 лет. Ее муж Артем - около четырех. Единожды отпустив жену на реконструкторский фестиваль одну, он решил, что лучше не переживать, а разделить с ней хобби. Текстильная работа, которой гордится Елена, - презент для мужа. Это точная копия обмоток на ноги, найденных в кладе Тирского торфяника. Такие же носили курши, представители балтийских племен.
А еще Елена мечтает соткать вилайне. Это наплечное женское покрывало балтов считали символом ночного неба и украшали медными колечками "звезд".
Многие реплики украшений, детали костюмов "Варгенторна" родом из России. Скажем, разговоры - особые поперечные нашивки - на кафтане Х века витебские реконструкторы "подсмотрели" в Гнездовском археологическом комплексе на Смоленщине.