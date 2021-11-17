Владимир Путин обсудил регулирование генетических технологий

Президент в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития генетических технологий. Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регламентирования использования генетических данных человека. Нужно четко обозначить пределы допустимого в сфере генетических технологий, считает он. Глава государства также предложил продлить программу развития генетических технологий до 2030 года и пообещал подписать указ об обращении стратегических образцов растений. Еще он раскритиковал излишнюю бюрократию в фармацевтике - она мешает доводить лекарства для людей.

"Два года назад мы запустили специальную программу, нацеленную на развитие генетических технологий", - напомнил президент и предложил сосредоточиться на правовом регулировании. Здесь немало сложных и спорных вопросов. Законодательство в сфере генетики должно открывать простор для инноваций, но нужно обозначить пределы допустимого: речь не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм.

В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, подчеркнул Путин. "Все решения в этой сфере нужно принимать взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом", - добавил он. Это в том числе касается формирования единой, унифицированной системы хранения материалов и образцов - такая работа уже началась.

Нужно создать современное правовое поле для всех типов биологических коллекций, также сказал президент и призвал детально определить порядок работы национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых появится на базе Всероссийского института растений имени Вавилова. Путин подчеркнул важность сбережения исконных российских сортов, прежде всего стратегических, ключевых для продовольственной безопасности культур - пшеницы и других зерновых. "В отношении образцов таких особо ценных генетических ресурсов растений должны действовать специальные правила обращения", - пояснил он, пообещав подписать указ в ближайшее время.

Все научные, технологические проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, считает Путин. Поэтому крайне важно сфокусировать все приоритеты вокруг человека, синхронизировать усилия по срокам, ресурсам и мерам. Действие научно-технической программы в области сельского хозяйства продлено до 2030 года, и президент предложил сделать так же и с программой развития генетических технологий, обеспечив адекватное финансирование.

Нужно обозначить пределы допустимого и нормы этики в сфере генетики

"Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом - они, безусловно, должны служить людям", - подчеркнул Путин. Генетические технологии - основа для передовых решений во многих отраслях. Чтобы конвертировать научные достижения в качество жизни, надо расширять участие бизнеса, и президент предложил подумать о новых стимулах. Отметив потребность в оборудовании для генетических исследований, он указал поддержать инвестпроекты по производству приборов и расходных материалов для генетики.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что программа развития генетических технологий реализуется с 2019 года, а общий бюджет (пока до 2027 года) - 127 млрд рублей, из которых 111,5 млрд - из госказны. Уже сейчас в ней участвуют свыше 100 научных организаций и вузов. Действуют три центра геномных исследований мирового уровня по четырем направлениям - биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность.

"Мы создали завод-фабрику по расшифровке геномов", - заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, сообщив, что уже оцифрованы тысячи геномов самых разных вещей по всей стране. Это создает основу персонализированного сельского хозяйства. "Мы должны на опережение подготавливать сорта, которые будут адаптированы к изменившимся климатическим условиям и новым вредителям", - заявил он. Рассказал Ковальчук и о виноделии. На что президент заметил, что еще со времен реализации ядерного проекта известно, что "если "Курчатник" за что-то берется", то делает все основательно. "Поэтому чувствую, что у нас будет и что выпить, и чем закусить", - улыбнулся он.

Речь зашла о передовых лекарствах. Да, нужны фундаментальные исследования, прежде чем выводить препараты на рынок, но излишняя бюрократия - помеха не только в гонке на мировых рынках, она "мешает просто доводить до людей нужные препараты", сказал Путин и поручил усовершенствовать систему регистрации препаратов, крайне нужных людям.

Конечно же, не обошлось без темы коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что еще две новые вакцины проходят доклинические исследования, также прозвучал доклад, что создан препарат на основе моноклональных антител, который может нейтрализовать "дельта" и "гамма"-штаммы. Президент поручил увеличить скорости тестирования на ковид и расспросил главу Роспотребнадзора о заболеваемости. Анна Попова констатировала ее снижение по итогам нерабочей недели, причем максимальное - в Москве, на 23 процента. Главное - не ослаблять усилий, сказала она, отметив хороший эффект QR-кодов, уже применяемых в 77 регионах, и рост темпов вакцинации. Кроме того, она объявила, что теперь все пациенты с признаками ОРВИ будут обследоваться на ковид.