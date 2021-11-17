Путин раскритиковал бюрократию в фармацевтике

Излишняя бюрократия - помеха в доведении до людей необходимых лекарств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий, которое прошло в формате видеоконференции.

"Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок​​​", - заметил Путин. - Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает".

Она мешает не только "в гонке на мировых рынках", а "просто доводить до людей нужные препараты", уточнил глава государства и попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко усовершенствовать систему регистрации лекарств, которые крайне нужны людям.