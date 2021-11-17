Аппарат военного атташе России в Киргизии и представительство Россотрудничества передали ветеранам Великой Отечественной войны, узникам лагерей и блокадникам, проживающим в республике, гуманитарную помощь. Акция прошла в Русском доме в Бишкеке.

Обществу блокадников Ленинграда и бишкекскому городскому совету ветеранов Великой Отечественной войны представители России вручили новую оргтехнику. Участникам ВОВ также передали тонометры, глюкометры и иное медоборудование. А за несколько дней до этой акции российские офицеры объехали ветеранов, живущих в столице Киргизии, с особой миссией. Свыше пятидесяти человек получили денежные выплаты.

- Каждому наши офицеры передали по восемь тысяч сомов, - пояснил старший помощник военного атташе России в Киргизии Дмитрий Колобонов. - Помощь оказана по инициативе президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. К сожалению, мы не смогли охватить всю страну.

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В завершение встречи в Русском доме в Бишкеке заместителю председателя Киргизского общества блокадников Марату Кутанову вручили медаль "За активную военно-патриотическую работу".