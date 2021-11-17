ВОЗ сообщила о росте в Европе числа заболевших и умерших от COVID-19

В Европе более 2,1 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю. Жертвами COVID-19 стали свыше 28 тысяч граждан. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ее специалистов, число новых случаев инфицирования в регионе увеличилось на 8%, а летальных исходов - на 5%, передает ТАСС. На этот регион приходится по итогам семи дней 64% заразившихся и 57% летальных исходов. В целом же в мире заболеваемость возросла на 6%, а число смертей на - 1%.

Отмечается, что за неделю заболеваемость выросла также в Америке (на 8%) и в Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%). А вот снижение числа новых случаев коронавируса отмечено в Африке (на 33%), Восточном Средиземноморье (на 9%) и Юго-Восточной Азии (на 3%).

По данным на 16 ноября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 253 640 693 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 5 104 899 человек.