Врач рассказал, что делать после контакта с больным коронавирусом

После случайной встречи с больным коронавирусом следует ограничить социальные контакты. Об этом рассказал иммунолог Андрей Продеус, соведущий программы "Жить здорово", сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом в Подмосковье.

Такие случаи возможны, когда симптомы у знакомого проявятся после встречи с вами. Андрей Продеус напоминает, что одним из действенных средств борьбы с коронавирусом является вакцинация. Тем не менее даже вакцинированным после контакта с ковид-положительным человеком рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

"Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря, - считает Андрей Продеус. - Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно".

Инкубационный период ковида составляет пять дней, именно на этот срок, по словам Андрея Продеуса, стоит включить "режим ждуна".