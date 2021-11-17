Врач рассказал об опасностях возрастного обезвоживания

Как известно, вода участвует практически во всех биохимических процессах, происходящих в организме человека, и потому необходимо следить за поддержанием водного баланса. Особенно внимательным к своему здоровью следует быть пожилым людям, так как с возрастом в организме происходят возрастные изменения.

Так называемое "возрастное обезвоживание", как сообщила aif.ru доктор медицинских наук Надежда Рунихина, становится проблемой, когда человек не пьет вовремя или ограничивает себя в приеме воды.

"Страдают когнитивные функции, сердечно-сосудистая система, резко снижается артериальное давление, особенно при изменении положения, когда человек лежал, а потом резко встал - здесь при вертикальном положении развивается ортостатическая гипотония. Люди начинают падать, на фоне дегидратации появляется мышечная слабость, это тянет за собой нарушения передвижения, функциональные нарушения, и тут уже требуется врачебная помощь", - подчеркивает Надежда Рунихина.

В тяжелых ситуациях, отмечает врач, требуется уже не просто напоить человека - ему ставят капельницы, вводят внутривенно растворы. Необходимо контролировать все основные показатели крови и общее состояние, и все процедуры проводят только специалисты в условиях стационара.