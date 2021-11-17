Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Я краснею"

На YouTube-канале Pixar вышел трейлер мультфильма "Я краснею" (Turning Red). Премьера запланирована на март 2022 года.

В центре сюжета - 13-летняя девочка-подросток Мэй Ли. Азиатские мотивы здесь звучат не только в имени и внешности персонажа.

Однажды утром она просыпается в теле огромной красной панды. Выясняется, что с взрослением это происходит со всеми членами ее семьи. И теперь, если Мэй начинает нервничать, превращение в панду неизбежно и это, несомненно, осложняет и без того сложный период пубертата у девочки. Принять "новую себя" ей помогают подруги и родные.

Режиссер и автор сценария - Доми Ши, озвучка Сандры О и Розали Чанг.