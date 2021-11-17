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Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Я краснею"

Новости
    17.11.2021, 18:04
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Pixar вышел трейлер мультфильма "Я краснею" (Turning Red). Премьера запланирована на март 2022 года.

Фото: kinopoisk.ru
В трейлере "Нет пути домой" заметили костюм паука Тоби Магуайра

В центре сюжета - 13-летняя девочка-подросток Мэй Ли. Азиатские мотивы здесь звучат не только в имени и внешности персонажа.

Однажды утром она просыпается в теле огромной красной панды. Выясняется, что с взрослением это происходит со всеми членами ее семьи. И теперь, если Мэй начинает нервничать, превращение в панду неизбежно и это, несомненно, осложняет и без того сложный период пубертата у девочки. Принять "новую себя" ей помогают подруги и родные.

Режиссер и автор сценария - Доми Ши, озвучка Сандры О и Розали Чанг.

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