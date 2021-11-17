Вышел трейлер комедии "Не смотрите наверх" со звездным кастом

На YouTube-канале Netflix появился официальный трейлер комедии "Не смотрите наверх". Фильм, "основанный на реальных событиях, которые пока не случились", выйдет на стриминговой платформе 24 декабря.

Судя по трейлеру, Леонардо Ди Каприо убедителен в роли дерганого астронома. Вместе с героиней Дженнифер Лоуренс он обнаружил, что на Землю скоро налетит огромный астероид, который может разнести планету на мелкие кусочки. Окрестив "камушек" убийцей планет, они докладывают об опасности президенту (Мерил Стрип) и ее помощнику (Джона Хилл), но те, недооценивая проблему, явно пытаются засунуть ее на дальнюю бюрократическую полку.

Астрономы решают рассказать о происходящем общественности, привлечь внимание людей, однако им просто никто не верит.

Режиссер и автор сценария - Адам МакКей. В ролях - еще больше известных имен: Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Роб Морган, Рон Перлман, Майкл Чиклис, Ариана Гранде, Мелани Лиски.

Ранее были опубликованы кадры из фильма и тизер.