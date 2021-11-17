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Вышел трейлер комедии "Не смотрите наверх" со звездным кастом

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    17.11.2021, 10:03
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix появился официальный трейлер комедии "Не смотрите наверх". Фильм, "основанный на реальных событиях, которые пока не случились", выйдет на стриминговой платформе 24 декабря.

Фото: sonypictures.ru
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Судя по трейлеру, Леонардо Ди Каприо убедителен в роли дерганого астронома. Вместе с героиней Дженнифер Лоуренс он обнаружил, что на Землю скоро налетит огромный астероид, который может разнести планету на мелкие кусочки. Окрестив "камушек" убийцей планет, они докладывают об опасности президенту (Мерил Стрип) и ее помощнику (Джона Хилл), но те, недооценивая проблему, явно пытаются засунуть ее на дальнюю бюрократическую полку.

Астрономы решают рассказать о происходящем общественности, привлечь внимание людей, однако им просто никто не верит.

Режиссер и автор сценария - Адам МакКей. В ролях - еще больше известных имен: Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Роб Морган, Рон Перлман, Майкл Чиклис, Ариана Гранде, Мелани Лиски.

Ранее были опубликованы кадры из фильма и тизер.

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