Вышел трейлер "Краша" - новой комедии авторов "Изображая жертву"

Сервис START представил на своем YouTube-канале трейлер комедии "Краш", полнометражного режиссерского дебюта братьев Пресняковых, авторов культовой трагикомедии "Изображая жертву". Сценарий - их же.

Синопсис. В тихой подмосковной школе случился скандал - во время онлайн-урока о поэзии Бродского у учеников на экранах "начал мелькать дикпик". Консервативная директриса заведения Лайма Олеговна (Равшана Куркова), шокированная, естественно, произошедшим, пытается выяснить имя хулигана… Но это далеко не все ее неприятности, так как личная жизнь Лаймы "разрушена после того, как она нашла нюдсы незнакомой женщины в телефоне мужа".

А тут еще и незаконная продажа фастфуда на территории школы, и внезапный приезд городской администрации… В итоге репутация директрисы и учебного заведения оказывается под угрозой, а поиски автора похабного изображения рискуют обернуться провалом.

В остальных ролях: Макар Запорожский ("Метод"), Валентина Мазунина ("Реальные пацаны", "Горько!"), Юрий Чурсин ("Изображая жертву"), Зоя Кайдановская ("Колл-центр"), Мария Шукшина ("Похороните меня за плинтусом"), Елена Валюшкина ("Формула любви"), Наталья Бочкарева, Анна Андрусенко ("Мажор").

Релиз - 10 декабря.