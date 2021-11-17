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Вышел трейлер российского сериала о фигуристках "Последний аксель"

Новости
    17.11.2021, 15:43
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале iVideos появился трейлер российского сериала "Последний аксель". Премьера на Megogo запланирована на 2 декабря.

Фото: START
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Сюжет строится вокруг судьбы девушки Кати, которая просится в ученицы к строгому тренеру. Её цель - чемпионат мира по фигурному катанию. Девушке очень нужны призовые деньги для того, чтобы она и младшая сестра ни в чем не нуждались после смерти отца. Как выясняется, он бил дочь, и воспоминания об этом серьезно осложняют фигуристке подготовку к соревнованиям. Не обходится и без козней конкуренток.

Режиссер - Анарио Мамедов ("Анна-детективъ", "Призрак"), в ролях - Ангелина Загребина, Елена Подкаминская, Арсений Попов, Алексей Ягудин.

Ранее сообщалось о съёмках другого российского сериала о фигуристках - "На льду".

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