Вышел трейлер российского сериала о фигуристках "Последний аксель"

На YouTube-канале iVideos появился трейлер российского сериала "Последний аксель". Премьера на Megogo запланирована на 2 декабря.

Сюжет строится вокруг судьбы девушки Кати, которая просится в ученицы к строгому тренеру. Её цель - чемпионат мира по фигурному катанию. Девушке очень нужны призовые деньги для того, чтобы она и младшая сестра ни в чем не нуждались после смерти отца. Как выясняется, он бил дочь, и воспоминания об этом серьезно осложняют фигуристке подготовку к соревнованиям. Не обходится и без козней конкуренток.

Режиссер - Анарио Мамедов ("Анна-детективъ", "Призрак"), в ролях - Ангелина Загребина, Елена Подкаминская, Арсений Попов, Алексей Ягудин.

Ранее сообщалось о съёмках другого российского сериала о фигуристках - "На льду".