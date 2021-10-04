В разработке новый российский сериал о фигурном катании

Фигурное катание по-прежнему остается одним из самых драматичных, обсуждаемых и непредсказуемых видов спорта - что делает кинематографические ленты на данную тематику весьма востребованными.

Good Story Media и Start получат финансирование со стороны "Газпром-медиа" и снимут новый сериал о фигурном катании. Об этом сообщает "Кино-театр.ру". В восьмисерийном проекте "На льду" речь пойдет о некогда известной фигуристке, возвратившейся в родной город с целью начать тренерскую деятельность в родных пенатах.

К съемкам планируется приступить в 2022 году, а премьера на видеосервисах Premier и Start намечена на 2023-й.

Напомним, недавняя отечественная дилогия "Лёд" снискала огромный успех в прокате.