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В разработке новый российский сериал о фигурном катании

Новости
    04.10.2021, 15:28
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фигурное катание по-прежнему остается одним из самых драматичных, обсуждаемых и непредсказуемых видов спорта - что делает кинематографические ленты на данную тематику весьма востребованными.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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Good Story Media и Start получат финансирование со стороны "Газпром-медиа" и снимут новый сериал о фигурном катании. Об этом сообщает "Кино-театр.ру". В восьмисерийном проекте "На льду" речь пойдет о некогда известной фигуристке, возвратившейся в родной город с целью начать тренерскую деятельность в родных пенатах.

К съемкам планируется приступить в 2022 году, а премьера на видеосервисах Premier и Start намечена на 2023-й.

Напомним, недавняя отечественная дилогия "Лёд" снискала огромный успех в прокате.

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