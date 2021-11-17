За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 106 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 43,6 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 147,3 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находится 1 701 военный. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 692 военнослужащих с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще тысяча человек изолированы на дому.

Сообщается, что двое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У одиннадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 65 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 245 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи двухсот человек, 385 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,9 тысячи пациентов, из которых свыше 11 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 334 624 человек, сообщили в ведомстве.