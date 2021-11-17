Земляне с 14 по 24 ноября пишут Географический диктант

Ну и зачем вам это надо? "Абсолютно убежден, что в стране, которая является первооткрывателем Антарктиды, Северного морского пути, омывается 13 морями, имеет 11 часовых поясов - стыдно не знать географию", - отвечает Сергей Шойгу.
Самый психологически сложный момент: отважиться, ведь каждый в глубине души боится ощутить себя неучем. Напрасно, кстати. Итоги текущего диктанта подводить рано, поэтому обратимся к статистике прошлого. В 2020-м в диктанте участвовали 460 тысяч человек (из них более 200 тысяч - онлайн). Правильно ответили на все 40 вопросов... 528 человек.
То есть ошибаться - не зазорно. Даже именитым ученым, профессорам, академикам. Нет ничего ужасного, что ты не знаешь всего на свете. Не знал - узнал. И вообще, не стоит искать аналогий с атмосферой школьных и вузовских экзаменов. Геодиктант проходит весело и задорно, и тон задают первые лица. Президент РГО Шойгу, отмечая важность соблюдения соцдистанции, заметил, что так "Котляков не будет списывать у Чилингарова - академики, но тем не менее, когда сидели рядом (это было в доковидные времена. - Прим. авт.) в МГУ, подглядывали ответы друг у друга". Это заявление вызывает взрыв смеха. Владимир Котляков - человек-легенда, старейший член РГО. Кто такой Артур Чилингаров, рассказывать не надо. Друг у друга они не списывают, это, конечно, шутка. Но академики и сами не прочь повеселиться. Например, Чилингаров вслух произносит заведомо неправильный ответ (себе-то записывая правильный). Присутствующие - в интеллектуальном ступоре, из которых всех выводит Сергей Шойгу, иронично "разоблачая коварство" развеселившихся академиков.
Не экзамен, а праздник. Показательно, что организаторы часто вместо сухого термина "диктант" говорят "интеллектуальное путешествие". В философском смысле тебе никто и ничего не диктует - приглашают в увлекательный "тур знаний" по стране.
Все выше и выше
Самыми необычными площадками диктанта в этом году стали атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", поезд Нижний Новгород - Москва, крейсер "Аврора", Центр управления полетами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море, в Антарктиде (станции "Прогресс" и "Мирный") и др. Диктант с каждым годом поднимается все выше. В том числе и буквально. На Земле самой высокой площадкой стал Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто (Боливия): 4000 метров над уровнем моря. Строят его наши, это самый высокогорный ядерный реактор в мире. Из-за чего в околонаучных СМИ разгораются дискуссии: а не захотят ли русские этот реактор использовать для отработки неведомых технологий вне Земли? Например, для колонизации Марса...
Впрочем, оставим проведение Географического диктанта на Марсе нашим детям или внукам. Но на орбите Земли диктант уже переходит в разряд почти рутины, его пишут во второй раз. На этот раз - летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров и космонавт-испытатель Петр Дубров. Точную высоту назвать сложно, дело в том, что МКС маневрирует: то, чтобы уклониться от космического мусора, то для удобства пристыковки корабля с Земли. Примерно речь идет об орбите в 420 км. Не Марс, конечно, но диктант на должной высоте.
Все хоккей
Вернемся на Землю. Экзотические места манят, но "РГ" пошла иным путем: мы связались с Центром РГО в Тирасполе.
- Акция прошла на площадке на базе Приднестровского госуниверситета им. Шевченко в дистанционном режиме из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, - рассказывает руководитель Приднестровского центра РГО Владимир Фоменко. - Зарегистрировались 435 участников. Около половины - учащиеся и учителя географии школ, гимназий и лицеев Тирасполя и Бендер, а также курсанты Республиканского кадетского корпуса им. светлейшего князя Потемкина Таврического. Остальные - преподаватели и студенты естественно-географического факультета и других факультетов ПГУ им. Шевченко, учащиеся и учителя общеобразовательных учебных учреждений Рыбницы, Дубоссар и местных сел. Первый блок вопросов почти не вызвал затруднений. Второй потребовал пространственного, сравнительного, образного и критического мышления, и многие отметили сложность заданий этнографического и геоморфологического профиля, предполагающих знание специальных терминов и проч. Увы, объем часов уроков географии в приднестровской школе критически мал.
Самыми интересными вопросами, по мнению Владимира Фоменко и его коллег (учителей географии), были: о высотной поясности в стихотворении Пушкина; сопоставление представления о городах на ментальной и реальной картах; сопоставление названия хоккейных клубов и городов их прописки; о Байконуре и сицилийской Мессине.
В целом интерес к диктанту существенно вырос, резюмирует Фоменко: "Его социальный охват вышел за пределы школьного и студенческого контингента - участвуют военнослужащие, журналисты, воспитатели детских садов, пенсионеры".
От пионеров до пенсионеров - собственно, этого и добиваются организаторы акции. Для географических познаний нет возрастных ограничений. К слову, вопросы диктанта составляют всем миром, а самому юному автору "народного" конкурса на лучший вопрос всего 9 лет.
Как написали диктант в Париже? Об этом я спросил директора Центра РГО во Франции Дарью Лойола.
- Диктант на парижской площадке с нами писал министр науки и высшего образования России Валерий Николаевич Фальков, - рассказала Дарья. - В акции приняли участие также член Французского географического общества писатель Жан-Луи Гуро и вице-президент Французской ассоциации русистов Мириам Труэль.
Жан-Луи Гуро прочитал лекцию о путешествии казака-сотника Пешкова и его лошади Серко в Российской империи конца XIX века: из станицы Благовещенск-на-Амуре до Москвы.
Диктант в Париже писали как наши соотечественники во Франции, так и французские участники, для которых мы перевели вопросы на французский язык. Участвовали франко-русские семьи, руководители и преподаватели школ, путешественники, студенты, аспиранты, школьники старших классов. У детей помладше была своя программа, максимально интерактивная: викторина, урок географии, а также презентации юных участников диктанта о своих поездках из Франции в Россию.
Всего у нас в диктанте приняли участие около 70 человек (60 - в Париже и 10 - в Шербурге), почти половина участников - дети.
Треть из них диктант писали на французском языке.
Победителем стала Анна Ракитина, аспирантка факультета истории искусств и археологии Сорбонны (Париж 1).
Информацию о результатах можно будет получить с 6 декабря 2021 года на сайте dictant.rgo.ru.
Результаты онлайн-версии видны сразу после прохождения.
Диктант традиционно проводится на условиях полной анонимности участников.