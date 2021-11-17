Земляне с 14 по 24 ноября пишут Географический диктант

Ну и зачем вам это надо? "Абсолютно убежден, что в стране, которая является первооткрывателем Антарктиды, Северного морского пути, омывается 13 морями, имеет 11 часовых поясов - стыдно не знать географию", - отвечает Сергей Шойгу.

Самый психологически сложный момент: отважиться, ведь каждый в глубине души боится ощутить себя неучем. Напрасно, кстати. Итоги текущего диктанта подводить рано, поэтому обратимся к статистике прошлого. В 2020-м в диктанте участвовали 460 тысяч человек (из них более 200 тысяч - онлайн). Правильно ответили на все 40 вопросов... 528 человек.

То есть ошибаться - не зазорно. Даже именитым ученым, профессорам, академикам. Нет ничего ужасного, что ты не знаешь всего на свете. Не знал - узнал. И вообще, не стоит искать аналогий с атмосферой школьных и вузовских экзаменов. Геодиктант проходит весело и задорно, и тон задают первые лица. Президент РГО Шойгу, отмечая важность соблюдения соцдистанции, заметил, что так "Котляков не будет списывать у Чилингарова - академики, но тем не менее, когда сидели рядом (это было в доковидные времена. - Прим. авт.) в МГУ, подглядывали ответы друг у друга". Это заявление вызывает взрыв смеха. Владимир Котляков - человек-легенда, старейший член РГО. Кто такой Артур Чилингаров, рассказывать не надо. Друг у друга они не списывают, это, конечно, шутка. Но академики и сами не прочь повеселиться. Например, Чилингаров вслух произносит заведомо неправильный ответ (себе-то записывая правильный). Присутствующие - в интеллектуальном ступоре, из которых всех выводит Сергей Шойгу, иронично "разоблачая коварство" развеселившихся академиков.

Не экзамен, а праздник. Показательно, что организаторы часто вместо сухого термина "диктант" говорят "интеллектуальное путешествие". В философском смысле тебе никто и ничего не диктует - приглашают в увлекательный "тур знаний" по стране.

Все выше и выше

Самыми необычными площадками диктанта в этом году стали атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", поезд Нижний Новгород - Москва, крейсер "Аврора", Центр управления полетами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море, в Антарктиде (станции "Прогресс" и "Мирный") и др. Диктант с каждым годом поднимается все выше. В том числе и буквально. На Земле самой высокой площадкой стал Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто (Боливия): 4000 метров над уровнем моря. Строят его наши, это самый высокогорный ядерный реактор в мире. Из-за чего в околонаучных СМИ разгораются дискуссии: а не захотят ли русские этот реактор использовать для отработки неведомых технологий вне Земли? Например, для колонизации Марса...

Тюлень Уэделла у ворот "Прогресса": похоже, тоже хотел писать диктант. Фото: ФГБУ "ААНИИ"

Впрочем, оставим проведение Географического диктанта на Марсе нашим детям или внукам. Но на орбите Земли диктант уже переходит в разряд почти рутины, его пишут во второй раз. На этот раз - летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров и космонавт-испытатель Петр Дубров. Точную высоту назвать сложно, дело в том, что МКС маневрирует: то, чтобы уклониться от космического мусора, то для удобства пристыковки корабля с Земли. Примерно речь идет об орбите в 420 км. Не Марс, конечно, но диктант на должной высоте.

Все хоккей

Вернемся на Землю. Экзотические места манят, но "РГ" пошла иным путем: мы связались с Центром РГО в Тирасполе.

В прошлом году состав участников диктанта: 53,7% - мужчины, 46,3% - женщины. Итоги нынешнего - пока интрига. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

- Акция прошла на площадке на базе Приднестровского госуниверситета им. Шевченко в дистанционном режиме из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, - рассказывает руководитель Приднестровского центра РГО Владимир Фоменко. - Зарегистрировались 435 участников. Около половины - учащиеся и учителя географии школ, гимназий и лицеев Тирасполя и Бендер, а также курсанты Республиканского кадетского корпуса им. светлейшего князя Потемкина Таврического. Остальные - преподаватели и студенты естественно-географического факультета и других факультетов ПГУ им. Шевченко, учащиеся и учителя общеобразовательных учебных учреждений Рыбницы, Дубоссар и местных сел. Первый блок вопросов почти не вызвал затруднений. Второй потребовал пространственного, сравнительного, образного и критического мышления, и многие отметили сложность заданий этнографического и геоморфологического профиля, предполагающих знание специальных терминов и проч. Увы, объем часов уроков географии в приднестровской школе критически мал.

Самыми интересными вопросами, по мнению Владимира Фоменко и его коллег (учителей географии), были: о высотной поясности в стихотворении Пушкина; сопоставление представления о городах на ментальной и реальной картах; сопоставление названия хоккейных клубов и городов их прописки; о Байконуре и сицилийской Мессине.

Диктант на высоте: его написали космонавты на орбите в 420 км и сотрудники "Росатома" в горах Боливии

В целом интерес к диктанту существенно вырос, резюмирует Фоменко: "Его социальный охват вышел за пределы школьного и студенческого контингента - участвуют военнослужащие, журналисты, воспитатели детских садов, пенсионеры".

От пионеров до пенсионеров - собственно, этого и добиваются организаторы акции. Для географических познаний нет возрастных ограничений. К слову, вопросы диктанта составляют всем миром, а самому юному автору "народного" конкурса на лучший вопрос всего 9 лет.

Звонок в Париж

Как написали диктант в Париже? Об этом я спросил директора Центра РГО во Франции Дарью Лойола.

- Диктант на парижской площадке с нами писал министр науки и высшего образования России Валерий Николаевич Фальков, - рассказала Дарья. - В акции приняли участие также член Французского географического общества писатель Жан-Луи Гуро и вице-президент Французской ассоциации русистов Мириам Труэль.

Жан-Луи Гуро прочитал лекцию о путешествии казака-сотника Пешкова и его лошади Серко в Российской империи конца XIX века: из станицы Благовещенск-на-Амуре до Москвы.

Диктант в Париже писали как наши соотечественники во Франции, так и французские участники, для которых мы перевели вопросы на французский язык. Участвовали франко-русские семьи, руководители и преподаватели школ, путешественники, студенты, аспиранты, школьники старших классов. У детей помладше была своя программа, максимально интерактивная: викторина, урок географии, а также презентации юных участников диктанта о своих поездках из Франции в Россию.

Всего у нас в диктанте приняли участие около 70 человек (60 - в Париже и 10 - в Шербурге), почти половина участников - дети.

Треть из них диктант писали на французском языке.

Победителем стала Анна Ракитина, аспирантка факультета истории искусств и археологии Сорбонны (Париж 1).

Коротко о главном

Информацию о результатах можно будет получить с 6 декабря 2021 года на сайте dictant.rgo.ru.

Результаты онлайн-версии видны сразу после прохождения.

Диктант традиционно проводится на условиях полной анонимности участников.